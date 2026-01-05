Рейтинг@Mail.ru
Теннис
 
12:33 05.01.2026
Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене
Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене
теннис
спорт
брисбен
анна калинская
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
спорт, брисбен, анна калинская, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Брисбен, Анна Калинская, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
В своем стартовом матче 33-я ракетка мира обыграла чешку Терезу Валентову (60) со счетом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 38 минут.
Во втором круге Калинская сыграет против шестой ракетки мира американки Джессики Пегулы.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
05 января 2026 • начало в 10:40
Завершен
Tereza Valentova
0 : 24:64:6
Анна Калинская
ТеннисСпортБрисбенАнна КалинскаяДжессика ПегулаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
