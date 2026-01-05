https://ria.ru/20260105/tennis-2066455645.html
Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене
Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене
Россиянка Анна Калинская вышла во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T12:33:00+03:00
2026-01-05T12:33:00+03:00
2026-01-05T12:33:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
анна калинская
джессика пегула
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1921980706_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_d4aed1e06863d71401b38c2fbcfe2e20.jpg
брисбен
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1921980706_97:0:1034:703_1920x0_80_0_0_974e6a4c4b71010c4486b1503a4ded43.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, брисбен, анна калинская, джессика пегула, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Брисбен, Анна Калинская, Джессика Пегула, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Калинская вышла во второй круг турнира в Брисбене
Калинская обыграла Валентову и вышла во второй круг турнира WTA 500 в Брисбене