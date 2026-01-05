Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал победой возвращение паралимпийцам из России гимна и флага
10:07 05.01.2026 (обновлено: 10:28 05.01.2026)
Путин назвал победой возвращение паралимпийцам из России гимна и флага
Путин назвал победой возвращение паралимпийцам из России гимна и флага
2026-01-05T10:07:00+03:00
2026-01-05T10:28:00+03:00
владимир путин
париж
спорт, россия, европа, владимир путин, паралимпийский комитет россии (пкр), париж
Спорт, Россия, Европа, Владимир Путин, Паралимпийский комитет России (ПКР), Париж
Путин назвал победой возвращение паралимпийцам из России гимна и флага

Путин назвал возвращение паралимпийцам из РФ гимна и флага большой общей победой

Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал большой победой возвращение российским паралимпийцам гимна и флага на соревнованиях.
"Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", — говорится в его поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.

Вернули флаг России, но оставили без Игр: издевательство над паралимпийцами
23 октября 2025, 20:35
Вернули флаг России, но оставили без Игр: издевательство над паралимпийцами
23 октября 2025, 20:35
Путин отметил, что ПКР выполняет важную, социально значимую миссию, объединяет благородными целями тысячи людей с ограничением по здоровью, приобщает их к адаптивной физической культуре и спорту, помогает раскрыть таланты, показать твердый характер и силу духа.
"Во многом благодаря такой грамотной, последовательной работе российские спортсмены добиваются выдающихся достижений на чемпионатах мира и Европы, летних и зимних Паралимпийских играх", — подчеркнул президент.
Павел Рожков - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Рожков рассказал о проблемах с выдачей виз российским паралимпийцам
8 ноября 2025, 09:10
ПКР объявил в конце сентября прошлого года, что отечественные спортсмены будут участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по плаванию, пауэрлифтингу, следж-хоккею, пулевой стрельбе и легкой атлетике.
В сентябре 2023-го генассамблея Международного паралимпийского комитета на два года приостановила членство ПКР из-за "неспособности выполнять членские обязательства в соответствии с уставом". При этом российских атлетов допустили до Игр-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе. В них приняли участие 86 спортсменов, они завоевали 64 медали.
Дегтярев назвал главное событие 2025 года в спорте
30 декабря 2025, 13:28
Дегтярев назвал главное событие 2025 года в спорте
30 декабря 2025, 13:28
 
Спорт Россия Европа Владимир Путин Паралимпийский комитет России (ПКР) Париж
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
