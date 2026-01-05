Путин назвал победой возвращение паралимпийцам из России гимна и флага

«

"Отрадно, что сегодня наши паралимпийцы вновь выступают на крупнейших международных соревнованиях с национальной символикой, флагом и гимном. Считаю это нашей общей большой победой", — говорится в его поздравлении Паралимпийского комитета России с 30-летием со дня создания.