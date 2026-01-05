Рейтинг@Mail.ru
"ПСЖ" обыграл "Париж" в дерби в рамках чемпионата Франции
Футбол
 
00:46 05.01.2026
"ПСЖ" обыграл "Париж" в дерби в рамках чемпионата Франции
спорт, усман дембеле, париж, чемпионат франции по футболу (лига 1)
Футбол, Спорт, Усман Дембеле, Париж, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
"ПСЖ" обыграл "Париж" в дерби в рамках чемпионата Франции

"ПСЖ" обыграл "Париж" в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "ПСЖ" обыграл "Париж" в матче 17-го тура чемпионата Франции по футболу.
Парижское дерби прошло на домашнем стадионе "ПСЖ" и завершилось со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей мячи забили Дезире Дуэ (45-я минута) и Усман Дембеле (53). У "Парижа" пенальти реализовал Виллем Жеббель (51).
Чемпионат Франции по футболу (Лига 1)
04 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
ПСЖ
2 : 1
ФК Париж
45‎’‎ • Дезире Дуэ
(Фабиан Руис)
53‎’‎ • Усман Дембеле
(Уоррен Заир-Эмери)
51‎’‎ • Виллем Жеббель (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"ПСЖ" (39 очков) занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Париж" (16) располагается на 15-й строчке.
В 18-м туре "ПСЖ" примет "Лилль" 16 января, "Париж" в гостях сыграет с "Нантом" 18 января.
Результаты других матчей:
"Марсель" - "Нант" - 0:2;
"Брест" - "Осер" - 2:0;
"Гавр" - "Анже" - 2:1;
"Лорьян" - "Мец" - 1:1.
Гонсало Гарсия - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
