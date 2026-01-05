Рейтинг@Mail.ru
"Вот вам средний палец": критиковавший русских лыжников норвежец переобулся
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
09:40 05.01.2026
"Вот вам средний палец": критиковавший русских лыжников норвежец переобулся
"Вот вам средний палец": критиковавший русских лыжников норвежец переобулся - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Вот вам средний палец": критиковавший русских лыжников норвежец переобулся
Норвегия – одна из самых радикально настроенных против России стран. Они лезут с антироссийскими инициативами даже в фигурном катании, в котором их спортсмены... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
лыжные гонки
александр большунов
денис спицов
елена вяльбе
спортивный арбитражный суд (cas)
международный олимпийский комитет (мок)
норвегия
авторы риа новости спорт
норвегия
александр большунов, денис спицов, елена вяльбе, спортивный арбитражный суд (cas), международный олимпийский комитет (мок), норвегия, авторы риа новости спорт
Лыжные гонки, Александр Большунов, Денис Спицов, Елена Вяльбе, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международный олимпийский комитет (МОК), Норвегия, Авторы РИА Новости Спорт

"Вот вам средний палец": критиковавший русских лыжников норвежец переобулся

© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Павел Бедняков, социальные сети Йоханнеса КлебоЙоханнес Клебо и Александр Большунов
Йоханнес Клебо и Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Иллюстрация РИА Новости . РИА Новости / Павел Бедняков, социальные сети Йоханнеса Клебо
Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
Норвегия – одна из самых радикально настроенных против России стран. Они лезут с антироссийскими инициативами даже в фигурном катании, в котором их спортсмены откровенно слабы. Но недавно оттуда раздался трезвый голос с нотками скуки по Большунову, Терентьевой и Вяльбе. РИА Новости Спорт рассказывает о скандинаве, втайне влюбленном в русских чемпионов.

"Средний палец миру"

В России впервые обратили на него внимание во время допинговых скандалов. Он регулярно комментировал решения по российским делам и требовал максимально жесткого подхода к нашему спорту. Однако после полного отстранения российских спортсменов его позиция начала меняться. Он уже спорил не с российскими спортсменами, а с системой, которая не предлагает выхода.
Ян Петтер Сальтведт — норвежский спортивный обозреватель и аналитик норвежской национальной телерадиовещательной компании NRK, человек, который больше двадцати лет комментирует международный спорт и крупные решения МОК, WADA и федераций. Он сам никогда не был спортсменом: его профессиональный путь — журналистика, репортажи и аналитика, благодаря которым он стал одним из самых заметных норвежских голосов в обсуждении спортивной политики.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Шведов нервировали флаги России: что наши лыжники пережили на "Тур де Ски"
Вчера, 22:00
Так Сальтведт оказался фигурой контрастной: теперь он открыто признает — спорт без России стал другим, и это проблема.
Впервые его имя прозвучало в российских новостях в 2021 году, на презентации формы нашей олимпийской команды. Россия тогда выступала под санкциями CAS: нейтральный статус, без флага, без гимна, без возможности использовать национальную символику. Представленная экипировка с красно-бело-синими элементами вызвала волну обсуждений, и Сальтведт тогда заявил: "Это как средний палец остальному миру… Это показывает, что санкции в адрес России — пародия".
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАлександр Большунов
Александр Большунов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Александр Большунов
Настоящее внимание к нему пришло уже в Пекине-2022. Но при этом на Игры сборная России приехала в сильнейшем составе за многие годы. Александр Большунов выиграл скиатлон с огромным отрывом, Денис Спицов стал вторым, а достояние Норвегии Йоханнес Клебо финишировал с отставанием на 9 минут.
Именно после этой гонки Сальтведт оказался в центре российской дискуссии. В колонке для NRK он признал уровень выступления: "Большунов был настолько великолепен, что мог позволить себе начать праздновать еще на последнем километре", но затем сделал заявление, ставшее ключевым: "Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде".
Он утверждал, что решения CAS были слишком мягкими и непоследовательными, а санкции — сокращенными. Он писал: "Большунов вполне мог бы победить в 2026 году и отпраздновать как положено".
Такая логика была частью долгой дискуссии о наказаниях, но в России эти слова прозвучали как попытка поставить под сомнение победу в день, когда спортсмены только что принесли стране первое золото.
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕлена Вяльбе
Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Елена Вяльбе
Ответ был быстрым. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе жестко заявила: "Это уже превосходит все немыслимые правила… Я объявляю норвежским СМИ бойкот. Пусть извиняются прилюдно".
Конфликт уже стал символическим — столкновением двух подходов к тому, как видеть спорт после допинговых скандалов. Так имя Сальтведта окончательно закрепилось в российской повестке: сначала — за счет придирок к форме, затем — благодаря колонке, которая прозвучала в самый высокий и чувствительный момент Олимпиады.

Без России нет азарта

После Олимпиады в Пекине спортивная реальность резко изменилась. Когда FIS полностью отстранила российских лыжников от международных соревнований, а затем продлевала это решение год за годом, стало ясно: мировой лыжный спорт вступил в период, к которому никто не был готов. И именно в этот момент начала меняться риторика Сальтведта — в сторону не поддержки России, а признания, что без нее сам спорт стал заметно слабее.
Журналист одним из первых в Норвегии открыто сказал, что исключение российской сборной ударило не только по международной структуре соревнований, но и по внутреннему интересу норвежских болельщиков. "Отсутствие российских спортсменов на международных стартах — часть объяснения, почему интерес к лыжному спорту в Норвегии упал. Нет реальной конкуренции… Нет азарта", — признавал Сальтведт.
Победы норвежцев остались — но исчезла драматургия. Не было тех, кто способен бросить вызов, изменить ход сезона, перевернуть общий зачет. Не было того самого Большунова, с которым Йоханнес Клебо — при всех политических разногласиях — хотел соревноваться именно потому, что "лучшие должны встречаться с лучшими".
© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо
Со временем Сальтведт все чаще подчеркивал ценность российской команды в общем спортивном балансе. Его слова стали звучать иначе: "Россия — очень сильная страна в лыжном спорте… Большунов был лучшим в мире. Нам очень не хватает участия таких россиян, как Большунов".
При этом Сальтведт не отказывался от позиции, что нынешний политический контекст делает возвращение сложным — он неоднократно говорил, что многие норвежские лыжники, включая Клебо, не хотят видеть россиян на стартах до окончания конфликта. Но одновременно признавал, что качество соревнований сильно просело.
Олимпийский чемпион Александр Карелин на выставке Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Карелин считает, что Большунов как звезда спорта должен быть сдержаннее
29 декабря 2025, 09:33
Таким образом, риторика Сальтведта не стала "мягче" — она стала точнее. Он по-прежнему разделяет политику и спорт, но признает: без России в лыжных гонках исчезла сама суть спортивного соперничества. И это уже не вопрос симпатий или антипатий, а вопрос качества дисциплины, которая десятилетиями жила на противостояниях.
И в этой истории остается почти анекдотичный штрих: в 2022-м Сальтведт уверял, что Большунову и другим россиянам "не место на Олимпиаде", и что уж лучше бы он подождал и победил в 2026-м — тогда бы все хвалили его как положено. Прошло несколько лет, и теперь шанс выступить у Большунова на Олимпиаде как никогда мал, а тот же Сальтведт рассуждает о том, что без него и ему подобных у лыж "пропала острота".
 
Лыжные гонкиАлександр БольшуновДенис СпицовЕлена ВяльбеСпортивный арбитражный суд (CAS)Международный олимпийский комитет (МОК)НорвегияАвторы РИА Новости Спорт
 
