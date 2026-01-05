Рейтинг@Mail.ru
Матвей Мичков пропустил тренировку "Филадельфии" из-за травмы
Хоккей
 
23:09 05.01.2026
Матвей Мичков пропустил тренировку "Филадельфии" из-за травмы
спорт, матвей мичков, филадельфия флайерз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Матвей Мичков, Филадельфия Флайерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Медицинский штаб "Филадельфии Флайерз" проводит обследование российского нападающего Матвея Мичкова, который пожаловался на боль в ноге после игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтон Ойлерз", сообщает журналист Чарли О'Коннор в соцсети X со ссылкой на слова главного тренера клуба Рика Токкета.
Встреча состоялась 4 января в Эдмонтоне и завершилась победой гостей со счетом 5:2. Мичков отметился голевой передачей.
"Токкет сказал, что Мичков получил удар по ноге в последней игре. Он сказал, что сегодня это его беспокоит, и сейчас это проверяют", - написал О'Коннор.
Российский хоккеист пропустил тренировку в понедельник.
Мичкову 21 год. В текущем сезоне на его счету 23 очка (9 голов + 14 передач) в 40 играх регулярного чемпионата.
Кучерова второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ
Вчера, 21:20
