Матвей Мичков пропустил тренировку "Филадельфии" из-за травмы

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Медицинский штаб "Филадельфии Флайерз" проводит обследование российского нападающего Матвея Мичкова, который пожаловался на боль в ноге после игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Эдмонтон Ойлерз", сообщает журналист Чарли О'Коннор в соцсети X со ссылкой на слова главного тренера клуба Рика Токкета.

Встреча состоялась 4 января в Эдмонтоне и завершилась победой гостей со счетом 5:2. Мичков отметился голевой передачей.

"Токкет сказал, что Мичков получил удар по ноге в последней игре. Он сказал, что сегодня это его беспокоит, и сейчас это проверяют", - написал О'Коннор.

Российский хоккеист пропустил тренировку в понедельник.