Шайбы Воронкова и Марченко не спасли "Коламбус" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме проиграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Питтсбург" (49 очков) одержал пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции, где "Коламбус" (43) идет на последней, восьмой строчке.