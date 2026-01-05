Шайбы Воронкова и Марченко не спасли "Коламбус" от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" в овертайме проиграл "Питтсбург Пингвинз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Коламбусе и завершилась со счетом 5:4 (1:3, 1:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей. У "Питтсбурга" отличились Вилле Койвунен (2-я минута), Ноэль Аччари (37), Томми Новак (44), Рикард Ракелль (60) и Сидни Кросби (63). Шайбы в составе проигравших забросили Дмитрий Воронков (9), Мэйсон Марчмент (9), Кирилл Марченко (19) и Зак Веренски (21).
04 января 2026 • начало в 23:00
Закончен в OT
08:21 • Дмитрий Воронков
(Дэнтон Матейчук)
08:48 • Мэйсон Марчмент
(Адам Фантилли, Кирилл Марченко)
18:38 • Кирилл Марченко
(Зак Веренски, Дэнтон Матейчук)
20:47 • Зак Веренски
01:50 • Вилле Койвунен
(Benjamin Kindel, Джек Ст. Ивани)
36:51 • Ноэль Аччиари
43:28 • Томас Новак
(Benjamin Kindel)
59:46 • Рикард Ракелл
62:22 • Сидней Кросби
Марченко также отметился голевой передачей, на его счету стало 33 (15+18) очка в 37 матчах текущего сезона. Его партнер по нападению Воронков в 41 матче набрал 27 (15+12) очков. Российский нападающий Егор Чинахов, перешедший в "Питтсбург" из "Коламбуса" в результате обмена 29 декабря, впервые сыграл против своей бывшей команды и отметился голевой передачей в овертайме.
"Питтсбург" (49 очков) одержал пятую победу подряд и занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции, где "Коламбус" (43) идет на последней, восьмой строчке.