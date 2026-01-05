Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" подписал контракт с Кузнецовым до конца сезона - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
18:33 05.01.2026 (обновлено: 18:41 05.01.2026)
"Салават Юлаев" подписал контракт с Кузнецовым до конца сезона
"Салават Юлаев" подписал контракт с Кузнецовым до конца сезона
Уфимский "Салават Юлаев" заключил контракт с российским нападающим Евгением Кузнецовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
спорт, евгений кузнецов, салават юлаев, металлург (магнитогорск), континентальная хоккейная лига (кхл)
"Салават Юлаев" подписал контракт с Кузнецовым до конца сезона

"Салават Юлаев" подписал контракт с обладателем Кубка Стэнли Кузнецовым

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" заключил контракт с российским нападающим Евгением Кузнецовым, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соглашение рассчитано до конца сезона
Евгений Кузнецов - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Кузнецов провалился в "Металлурге". Что не получилось у звезды хоккея?
3 января, 17:25
"Добро пожаловать, Евгений. Обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира в действии!" - отмечается в публикации.
В субботу магнитогорский "Металлург" поместил 33-летнего Кузнецова в список отказов. Форвард, который ранее выступал в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и "Каролина Харрикейнз", играл за магнитогорский клуб с 1 октября. В 15 матчах он забросил одну шайбу и сделал восемь передач.
В апреле Кузнецов по взаимному согласию сторон расторг соглашение с петербургским СКА, которое было подписано в августе 2024 года. До перехода в СКА Кузнецов выступал в КХЛ за челябинский "Трактор" с 2009 по 2014 год, после чего перебрался в НХЛ. Всего на его счету 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ и 575 набранных очков (173 шайбы + 402 передачи), а также 97 игр и 73 очка (33+40) в плей-офф. Форвард выиграл Кубок Стэнли с "Вашингтоном" в 2018 году, также он завоевывал золото чемпионата мира в составе сборной России в 2012 и 2014 годах.
В КХЛ назвали лучших игроков недели
Вчера, 12:21
В КХЛ назвали лучших игроков недели
Вчера, 12:21
 
ХоккейСпортЕвгений КузнецовСалават ЮлаевМеталлург (Магнитогорск)КХЛ 2025-2026
 
