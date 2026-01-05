Рейтинг@Mail.ru
Кучерова второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:20 05.01.2026 (обновлено: 21:48 05.01.2026)
https://ria.ru/20260105/kucherov-2066530755.html
Кучерова второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ
Кучерова второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Кучерова второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров второй раз подряд признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ),... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T21:20:00+03:00
2026-01-05T21:48:00+03:00
хоккей
спорт
никита кучеров
сидни кросби
остон мэттьюс
тампа-бэй лайтнинг
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937739932_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8eba77823e6b97eca071f01b51af497c.jpg
https://ria.ru/20260105/tarasov-2066447286.html
https://ria.ru/20260105/toropchenko-2066522549.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937739932_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_0dadf09a45d71c19cf6108a84025fa91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, никита кучеров, сидни кросби, остон мэттьюс, тампа-бэй лайтнинг, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Никита Кучеров, Сидни Кросби, Остон Мэттьюс, Тампа-Бэй Лайтнинг, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучерова второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ

Кучеров второй раз подряд назван первой звездой недели в НХЛ

© Фото : twitter.com/lightningХоккеист "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров
Хоккеист Тампа-Бэй Лайтнинг Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : twitter.com/lightning
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров второй раз подряд признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В трех победных матчах Кучеров набрал 10 очков (3 гола + 7 передач). Он записал на свой счет 2 очка (1+1) в игре с "Анахайм Дакс" (4:3 ОТ) и 3 очка (1+2) в матче против "Лос-Анджелес Кингз" (5:3). В матче с "Сан-Хосе Шаркс" (7:3) Кучеров в восьмой раз в карьере набрал 5 очков за матч, забив гол и отдав четыре передачи.
Даниил Тарасов - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Тарасова признали второй звездой дня в НХЛ
Вчера, 10:56
Всего в нынешнем сезоне на счету Кучерова 59 (20+39) результативных действий в 37 играх. Россиянин занимает четвертое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата и является лучшим по числу очков в команде, а также среди россиян в НХЛ.
Второй звездой недели стал 38-летний канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, забивший четыре гола и отдавший четыре передачи в четырех матчах. Капитан команды набирает очки в семи играх подряд с 21 декабря и делит с Кириллом Капризовым и Джейсоном Робертсоном пятое место в списке снайперов с 24 заброшенными шайбами.
Третьей звездой недели стал американский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс, набравший 6 очков (5+1) в двух матчах. В игре с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ) он забросил 420-ю и 421-ю шайбы за "Торонто", став лучшим снайпером в истории клуба и опередив шведа Матса Сундина.
Хоккеист Сент-Луис Блюз Алексей Торопченко - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Клуб НХЛ "Сент-Луис" продлил контракт с Торопченко
Вчера, 20:19
 
ХоккейСпортНикита КучеровСидни КросбиОстон МэттьюсТампа-Бэй ЛайтнингНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Анахайм
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Рейнджерс
    Юта
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала