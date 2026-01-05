Кучерова второй раз подряд признали первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров второй раз подряд признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В трех победных матчах Кучеров набрал 10 очков (3 гола + 7 передач). Он записал на свой счет 2 очка (1+1) в игре с "Анахайм Дакс" (4:3 ОТ) и 3 очка (1+2) в матче против "Лос-Анджелес Кингз" (5:3). В матче с "Сан-Хосе Шаркс" (7:3) Кучеров в восьмой раз в карьере набрал 5 очков за матч, забив гол и отдав четыре передачи.
Всего в нынешнем сезоне на счету Кучерова 59 (20+39) результативных действий в 37 играх. Россиянин занимает четвертое место в списке бомбардиров регулярного чемпионата и является лучшим по числу очков в команде, а также среди россиян в НХЛ.
Второй звездой недели стал 38-летний канадский нападающий "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, забивший четыре гола и отдавший четыре передачи в четырех матчах. Капитан команды набирает очки в семи играх подряд с 21 декабря и делит с Кириллом Капризовым и Джейсоном Робертсоном пятое место в списке снайперов с 24 заброшенными шайбами.
Третьей звездой недели стал американский форвард "Торонто Мейпл Лифс" Остон Мэттьюс, набравший 6 очков (5+1) в двух матчах. В игре с "Нью-Йорк Айлендерс" (3:4 ОТ) он забросил 420-ю и 421-ю шайбы за "Торонто", став лучшим снайпером в истории клуба и опередив шведа Матса Сундина.