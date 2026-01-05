Коростелев оценил свои шансы на олимпийскую медаль

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что у него есть шансы завоевать олимпийскую медаль в марафоне на 50 километров.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия) и стал восьмым в общем зачете.
"Как я сказал, я улучшаюсь, и мне нужно адаптироваться. Думаю, что смогу подняться на подиум в ближайшем будущем", - цитирует Коростелева Fondo Italia.
В разговоре с журналистами Коростелев заявил, что у него "определенно есть шансы" на олимпийскую медаль. На вопрос, в какой гонке он мог бы подняться на подиум, россиянин ответил: "Думаю, в гонке на 50 км, но я не знаю".
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.