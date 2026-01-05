Рейтинг@Mail.ru
Коростелев оценил свои шансы на олимпийскую медаль
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт
Лыжные гонки
 
08:48 05.01.2026
Коростелев оценил свои шансы на олимпийскую медаль
Коростелев оценил свои шансы на олимпийскую медаль
Коростелев оценил свои шансы на олимпийскую медаль
Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что у него есть шансы завоевать олимпийскую медаль в марафоне на 50 километров. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
лыжные гонки
спорт
италия
савелий коростелев
дарья непряева
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
Коростелев оценил свои шансы на олимпийскую медаль

Коростелёв считает, что у него есть шансы на медаль ОИ-2026 в марафоне на 50 км

Российский лыжник Савелий Коростелев
Российский лыжник Савелий Коростелев
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Российский лыжник Савелий Коростелев. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что у него есть шансы завоевать олимпийскую медаль в марафоне на 50 километров.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия) и стал восьмым в общем зачете.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Коростелев оценил свое выступление на "Тур де Ски" на восемь из десяти
Вчера, 21:37
"Как я сказал, я улучшаюсь, и мне нужно адаптироваться. Думаю, что смогу подняться на подиум в ближайшем будущем", - цитирует Коростелева Fondo Italia.
В разговоре с журналистами Коростелев заявил, что у него "определенно есть шансы" на олимпийскую медаль. На вопрос, в какой гонке он мог бы подняться на подиум, россиянин ответил: "Думаю, в гонке на 50 км, но я не знаю".
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Шведов нервировали флаги России: что наши лыжники пережили на "Тур де Ски"
Вчера, 22:00
 
Лыжные гонкиСпортИталияСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026
 
