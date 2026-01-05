Коростелев оценил свои шансы на олимпийскую медаль

"Как я сказал, я улучшаюсь, и мне нужно адаптироваться. Думаю, что смогу подняться на подиум в ближайшем будущем", - цитирует Коростелева Fondo Italia.

В разговоре с журналистами Коростелев заявил, что у него "определенно есть шансы" на олимпийскую медаль. На вопрос, в какой гонке он мог бы подняться на подиум, россиянин ответил: "Думаю, в гонке на 50 км, но я не знаю".