Австралийскому теннисисту пересадили сухожилие умершего человека

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Австралийский теннисист Танаси Коккинакис рассказал, что перенес уникальную операцию на грудной мышце, отметив, что во время хирургического вмешательства ему пересадили ахиллово сухожилие умершего донора.
Спортсмен перенес операцию на грудной мышце в феврале 2025 года. В воскресенье Коккинакис провел первый матч после возвращения на корт. В паре с соотечественником Ником Кирьосом он обыграл другого представителя Австралии Мэттью Эбдена и американца Раджива Рама в первом раунде парного разряда турнира в Брисбене - 5:7, 6:4, 10:8.
«
"То, через что мне пришлось пройти за последние 12 месяцев, - просто безумие. Раньше я мог выиграть один матч, показать отличный теннис, а у меня просто не было сил на следующие раунды. По сути, мне отрезали половину грудной мышцы, был шрам, с которым я играл лет пять. Я обращался к нескольким хирургам, которые не хотели меня оперировать. Они считали, что это рискованно. В теннисе такое никогда не делали. Мне пересадили аллотрансплантат ахиллова сухожилия. По сути, сухожилие мертвого донора, чтобы прикрепить мышцу к плечу", - заявил Коккинакис на пресс-конференции.
Коккинакису 29 лет. Он выиграл за карьеру один трофей в одиночном разряде под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и на данный момент является 450-й ракеткой мира. Его наилучшая позиция в рейтинге - 65-е место в ноябре 2023 года.