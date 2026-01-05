https://ria.ru/20260105/kofe-2066432312.html
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе
Эквадорский экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, запустил свой бренд кофе под названием "Кофе царя" и планирует поставлять его в... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T07:39:00+03:00
2026-01-05T07:39:00+03:00
2026-01-05T07:39:00+03:00
футбол
россия
эквадор
кристиан нобоа
рубин
динамо москва
ростов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799726052_0:116:3184:1908_1920x0_80_0_0_73cc18e3660aeb4de15d706f20aa95cf.jpg
https://ria.ru/20250611/ekvador-2022160294.html
россия
эквадор
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799726052_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_ee2460760ddf16095f509d165c231041.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эквадор, кристиан нобоа, рубин, динамо москва, ростов
Футбол, Россия, Эквадор, Кристиан Нобоа, Рубин, Динамо Москва, Ростов
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе
Экс-игрок "Рубина" и "Зенита" Нобоа хочет поставлять в Россию кофе
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Эквадорский экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, запустил свой бренд кофе под названием "Кофе царя" и планирует поставлять его в Россию, сообщил РИА Новости Нобоа.
Кристиан Нобоа
играл в России
с 2007 года за такие клубы, как "Рубин
", "Динамо
", "Ростов
", "Зенит
", "Сочи
". Сейчас он вернулся в Эквадор
. Идея производить кофе родилась у него полтора года назад, и уже в течение 6 месяцев кофе продается в различных торговых точках Эквадора.
"В Эквадоре меня называют "царь футбола", потому что я много лет играл в России. И мне понравилось название "Кофе царя", - рассказал РИА Новости экс-футболист.
Он отметил, что "общался с различными людьми" по вопросу поставки кофе в Россию. "В настоящее время мы ожидаем ответа", - добавил Нобоа.