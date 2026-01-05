Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Эквадорский экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, запустил свой бренд кофе под названием "Кофе царя" и планирует поставлять его в Россию, сообщил РИА Новости Нобоа.

"В Эквадоре меня называют "царь футбола", потому что я много лет играл в России. И мне понравилось название "Кофе царя", - рассказал РИА Новости экс-футболист.