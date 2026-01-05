Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
07:39 05.01.2026
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе
Игравший 16 лет в РПЛ эквадорский футболист хочет поставлять в Россию кофе

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 янв - РИА Новости. Эквадорский экс-футболист Кристиан Нобоа, 16 лет игравший за российские клубы, запустил свой бренд кофе под названием "Кофе царя" и планирует поставлять его в Россию, сообщил РИА Новости Нобоа.
Кристиан Нобоа играл в России с 2007 года за такие клубы, как "Рубин", "Динамо", "Ростов", "Зенит", "Сочи". Сейчас он вернулся в Эквадор. Идея производить кофе родилась у него полтора года назад, и уже в течение 6 месяцев кофе продается в различных торговых точках Эквадора.
"В Эквадоре меня называют "царь футбола", потому что я много лет играл в России. И мне понравилось название "Кофе царя", - рассказал РИА Новости экс-футболист.
Он отметил, что "общался с различными людьми" по вопросу поставки кофе в Россию. "В настоящее время мы ожидаем ответа", - добавил Нобоа.
