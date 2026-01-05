"Салават Юлаев" третий раз в сезоне обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Зоркин (11-я и 44-я минуты). У "Нефтехимика" отличился Никита Хоружев (40).
05 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
10:55 • Никита Зоркин
(Шелдон Ремпал, Джек Родвальд)
03:54 • Никита Зоркин
(Maxim Kuznetsov)
19:28 • Никита Хоружев
(Максим Федотов, Герман Точилкин)
Канадский нападающий "Салавата Юлаева" Шелдон Ремпал провел 100-й матч в КХЛ и записал на свой счет передачу. Он отметился результативными действиями в седьмом матче лиги подряд (4+10).
Уфимский клуб третий раз обыграл "Нефтехимик" по ходу текущего сезона. Счет в личных противостояниях клубов стал 3-1.
"Салават Юлаев", набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Нефтехимик" с 43 баллами располагается на пятой строчке. В следующем матче "Салават Юлаев" 8 января примет екатеринбургский "Автомобилист", "Нефтехимик" в этот же день дома сыграет с владивостокским "Адмиралом".
