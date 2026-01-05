Рейтинг@Mail.ru
"Салават Юлаев" третий раз в сезоне обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/kkhl-2066493938.html
"Салават Юлаев" третий раз в сезоне обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
"Салават Юлаев" третий раз в сезоне обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
"Салават Юлаев" третий раз в сезоне обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ
Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T16:50:00+03:00
2026-01-05T16:50:00+03:00
спорт
уфа
нефтехимик
никита зоркин
салават юлаев
автомобилист
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_f34974d886bf60d8c6ecd1642c425053.jpg
https://ria.ru/20260105/kkhl-2066454139.html
уфа
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065201721_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18e493abc63aa0c137485c84f996c286.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, уфа, нефтехимик, никита зоркин, салават юлаев, автомобилист, континентальная хоккейная лига (кхл)
Спорт, Уфа, Нефтехимик, Никита Зоркин, Салават Юлаев, Автомобилист, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Салават Юлаев" третий раз в сезоне обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

"Салават Юлаев" третий раз по ходу сезона обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа)
Хоккей. КХЛ. Салават Юлаев (Уфа) - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" (Уфа). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Уфе завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Никита Зоркин (11-я и 44-я минуты). У "Нефтехимика" отличился Никита Хоружев (40).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
05 января 2026 • начало в 14:30
Завершен
Салават Юлаев
2 : 1
Нефтехимик
10:55 • Никита Зоркин
(Шелдон Ремпал, Джек Родвальд)
03:54 • Никита Зоркин
(Maxim Kuznetsov)
19:28 • Никита Хоружев
(Максим Федотов, Герман Точилкин)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Канадский нападающий "Салавата Юлаева" Шелдон Ремпал провел 100-й матч в КХЛ и записал на свой счет передачу. Он отметился результативными действиями в седьмом матче лиги подряд (4+10).
Уфимский клуб третий раз обыграл "Нефтехимик" по ходу текущего сезона. Счет в личных противостояниях клубов стал 3-1.
"Салават Юлаев", набрав 40 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Нефтехимик" с 43 баллами располагается на пятой строчке. В следующем матче "Салават Юлаев" 8 января примет екатеринбургский "Автомобилист", "Нефтехимик" в этот же день дома сыграет с владивостокским "Адмиралом".
Вратарь Даниил Исаев - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
В КХЛ назвали лучших игроков недели
Вчера, 12:21
 
СпортУфаНефтехимикНикита ЗоркинСалават ЮлаевАвтомобилистКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    2-й период
    Вашингтон
    Анахайм
    2
    1
  • Хоккей
    2-й период
    Рейнджерс
    Юта
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала