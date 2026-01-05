"Салават Юлаев" третий раз в сезоне обыграл "Нефтехимик" в матче КХЛ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Уфимский "Салават Юлаев" одержал победу над нижнекамским "Нефтехимиком" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Уфимский клуб третий раз обыграл "Нефтехимик" по ходу текущего сезона. Счет в личных противостояниях клубов стал 3-1.