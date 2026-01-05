Рейтинг@Mail.ru
Умер спортивный журналист Владимир Гескин
18:29 05.01.2026 (обновлено: 18:36 05.01.2026)
Умер спортивный журналист Владимир Гескин
Умер спортивный журналист Владимир Гескин - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Умер спортивный журналист Владимир Гескин
Бывший руководитель "Советского спорта" и сооснователь "Спорт-Экспресса" Владимир Гескин скончался на 75-м году жизни, сообщила в своем телеграм-канале... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T18:29:00+03:00
2026-01-05T18:36:00+03:00
спорт
2026
1920
1920
true
Умер спортивный журналист Владимир Гескин

Спортивный журналист Владимир Гескин скончался на 75-м году жизни

© Телеграм-канал Елены ВайцеховскойВладимир Гескин
Владимир Гескин - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Телеграм-канал Елены Вайцеховской
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бывший руководитель "Советского спорта" и сооснователь "Спорт-Экспресса" Владимир Гескин скончался на 75-м году жизни, сообщила в своем телеграм-канале журналистка Елена Вайцеховская.
"Не стало Владимира Гескина. Из тех, кто когда-то учил меня журналистике, он оставался последним", - написала она.
Гескин - выпускник факультета журналистики МГУ, работал в спортивной журналистике с 1974 года.
 
