Умер спортивный журналист Владимир Гескин
Умер спортивный журналист Владимир Гескин - 05.01.2026
Умер спортивный журналист Владимир Гескин
Бывший руководитель "Советского спорта" и сооснователь "Спорт-Экспресса" Владимир Гескин скончался на 75-м году жизни, сообщила в своем телеграм-канале... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Умер спортивный журналист Владимир Гескин
Спортивный журналист Владимир Гескин скончался на 75-м году жизни
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Бывший руководитель "Советского спорта" и сооснователь "Спорт-Экспресса" Владимир Гескин скончался на 75-м году жизни, сообщила в своем телеграм-канале журналистка Елена Вайцеховская.
"Не стало Владимира Гескина. Из тех, кто когда-то учил меня журналистике, он оставался последним", - написала она.
Гескин - выпускник факультета журналистики МГУ, работал в спортивной журналистике с 1974 года.