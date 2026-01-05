https://ria.ru/20260105/futbol-2066463658.html
Марокканец Талал покинул "Ахмат"
Марокканец Талал покинул "Ахмат" - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Марокканец Талал покинул "Ахмат"
Марокканец Мохамед Амин Талал покинул грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T13:31:00+03:00
2026-01-05T13:31:00+03:00
2026-01-05T13:32:00+03:00
футбол
спорт
амин талал
ахмат
шериф
орлеан
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928465496_0:218:932:742_1920x0_80_0_0_37546e8eb52c9bfc7ec0c626ec8c9cef.jpg
https://ria.ru/20251226/rpl-2064874011.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928465496_0:130:932:829_1920x0_80_0_0_a6513a541343df1720ff578f4caccafe.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, амин талал, ахмат, шериф, орлеан, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Амин Талал, Ахмат, Шериф, Орлеан, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Марокканец Талал покинул "Ахмат"
"Ахмат" объявил об уходе марокканского футболиста Талала