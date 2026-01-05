Рейтинг@Mail.ru
Марокканец Талал покинул "Ахмат" 05.01.2026
Футбол
 
13:31 05.01.2026
Марокканец Талал покинул "Ахмат"
Марокканец Талал покинул "Ахмат"
Марокканец Мохамед Амин Талал покинул грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
футбол
спорт
амин талал
ахмат
шериф
орлеан
российская премьер-лига (рпл)
трансферы в рпл
спорт, амин талал, ахмат, шериф, орлеан, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Амин Талал, Ахмат, Шериф, Орлеан, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
Марокканец Талал покинул "Ахмат"

"Ахмат" объявил об уходе марокканского футболиста Талала

© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"Футболист "Ахмата" Мохамед Амин Талал
Футболист Ахмата Мохамед Амин Талал - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"
Футболист "Ахмата" Мохамед Амин Талал . Архивное фото
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Марокканец Мохамед Амин Талал покинул грозненский "Ахмат", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
Стороны пришли к соглашению о досрочном прекращении сотрудничества по обоюдному согласию.
Футболист перешел в грозненский клуб зимой 2024 года из молдавского "Шерифа", в котором был капитаном команды. В 29 матчах за "Ахмат" марокканец забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. До "Шерифа" полузащитник представлял французские "Орлеан" и "Бастию".
ФутболСпортАмин ТалалАхматШерифОрлеанРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
