Журова прокомментировала появление флага России на "Тур де Ски"
14:56 05.01.2026
Журова прокомментировала появление флага России на "Тур де Ски"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала запрещать болельщикам демонстрировать российский флаг на "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), потому что сами скандинавы не обращают на это внимание, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.
В воскресенье россиянин Савелий Коростелев финишировал четвертым в гонке с общего старта в рамках многодневки "Тур де Ски" и принял участие в церемонии награждения. Болельщики с российским флагом появились в финишной зоне во время вручения наград по окончании масс-старта. Коростелев подтвердил, что видел флаг после награждения. Как сообщают СМИ, позже россиянин сфотографировался с этими болельщиками.
"Знаете, все будет зависеть от того, поднимется ли шум. Не знаю, поднимет ли его Украина, потому что мы понимаем: в таких случаях именно она обычно инициирует подобные истории. За флагами на трибунах, насколько я видела за последние три года - уже почти четыре, - следят не норвежцы или другие скандинавские страны, а именно Украина. Поэтому болельщикам действительно сложно что-то запретить. Если ограничений заранее не вводилось, то они имеют право вывешивать флаг. Вот если бы наши спортсмены не выступали, а флаг появился, тогда к болельщикам могли бы быть претензии", - сказала Журова.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Коростелев оценил свое выступление на "Тур де Ски" на восемь из десяти
4 января, 21:37
 
Лыжные гонки
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
