Журова прокомментировала появление флага России на "Тур де Ски"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не стала запрещать болельщикам демонстрировать российский флаг на "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия), потому что сами скандинавы не обращают на это внимание, заявила РИА Новости олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы Светлана Журова.