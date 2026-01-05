Рейтинг@Mail.ru
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
07:31 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/dzhokovich-2066431997.html
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил в соцсетях об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA), основателем которого он является. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T07:31:00+03:00
2026-01-05T07:31:00+03:00
теннис
спорт
новак джокович
вашек поспишил
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845624_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_bba1c2c646223a24df6e3f8b6da0ce42.jpg
https://ria.ru/20251230/dzhokovich-2065774045.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/15/1994845624_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_c5aff131b19b288caf874ad90baac7fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, новак джокович, вашек поспишил
Теннис, Спорт, Новак Джокович, Вашек Поспишил
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов

Джокович объявил об уходе из PTPA

© Соцсети АОНовак Джокович
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Соцсети АО
Новак Джокович. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил в соцсетях об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA), основателем которого он является.
Джокович создал PTPA вместе с канадцем Вашеком Поспишилом в 2019 году. Организация намеревалась "защищать интересы профессиональных теннисистов во всем мире, поддерживать и улучшать благополучие игроков на корте и за его пределами".
"После тщательного обдумывания я принял решение полностью покинуть PTPA. Это решение связано с озабоченностью по поводу прозрачности, управления и того, как мой голос и образ были представлены. Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, - предоставить игрокам более сильный и независимый голос, - однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не соответствуют текущему направлению развития организации. Я продолжу сосредотачиваться на своем теннисе, своей семье и на том, чтобы вносить вклад в спорт способами, которые отражают мои принципы. Я желаю игрокам и всем причастным всего наилучшего в их движении вперед, но для меня эта глава теперь закрыта", - написал Джокович на своей странице в соцсети X.
Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Джокович заявил, что намерен продолжать карьеру до Олимпиады-2028
30 декабря 2025, 21:03
 
ТеннисСпортНовак ДжоковичВашек Поспишил
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    1-й сет
    Д. Медведев
    М. Фучович
    4
    2
  • Хоккей
    05.01 14:30
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Шанхайские Драконы
    Лада
  • Хоккей
    05.01 17:00
    Сочи
    Динамо Москва
  • Баскетбол
    05.01 17:00
    ЦСКА
    Автодор
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Вашингтон
    Анахайм
  • Хоккей
    06.01 03:00
    Рейнджерс
    Юта
  • Хоккей
    06.01 03:30
    Оттава
    Детройт
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала