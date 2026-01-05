https://ria.ru/20260105/dzhokovich-2066431997.html
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов
Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил в соцсетях об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA), основателем которого он является.
теннис
спорт
новак джокович
вашек поспишил
Джокович объявил об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов
Джокович объявил об уходе из PTPA
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Экс-первая ракетка мира серб Новак Джокович объявил в соцсетях об уходе из Профсоюза профессиональных теннисистов (PTPA), основателем которого он является.
Джокович
создал PTPA вместе с канадцем Вашеком Поспишилом
в 2019 году. Организация намеревалась "защищать интересы профессиональных теннисистов во всем мире, поддерживать и улучшать благополучие игроков на корте и за его пределами".
"После тщательного обдумывания я принял решение полностью покинуть PTPA. Это решение связано с озабоченностью по поводу прозрачности, управления и того, как мой голос и образ были представлены. Я горжусь тем видением, которое мы с Вашеком разделяли, создавая PTPA, - предоставить игрокам более сильный и независимый голос, - однако стало очевидно, что мои ценности и подход больше не соответствуют текущему направлению развития организации. Я продолжу сосредотачиваться на своем теннисе, своей семье и на том, чтобы вносить вклад в спорт способами, которые отражают мои принципы. Я желаю игрокам и всем причастным всего наилучшего в их движении вперед, но для меня эта глава теперь закрыта", - написал Джокович на своей странице в соцсети X.