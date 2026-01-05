Избитый в Крыму боксер Двали рассказал, о чем мечтает

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Получивший серьезную травму глаза после избиения в Крыму чемпион Европы Дмитрий Двали в интервью РИА Новости рассказал, что мечтает вернуться на ринг и стать чемпионом мира в профессиональном боксе.

Как заявил боксер РИА Новости, в конце июля 2024 года он вместе с товарищем увидел, что толпа в Феодосии избивает парня, которому было не менее 25 лет, и заступился за него. После чего хулиганы набросились на спортсмена, били его руками и ногами, один удар торцом ботинка пришелся в глаз. В декабре 2025 года избившие Двали семеро жителей Феодосии были осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии.

« "Хочется вернуться. Я, можно сказать, в форме, только жду шанса выскочить на ринг. Как врачи скажут: "Зрение возвращается", - поехали. С радостью вернусь", - сказал Двали.

"Если говорить о мечте, то заработать много денег и рассказывать всем, что деньги не главное. Шучу! Это Хабиб сказал. Мечта? Это ведь должно быть что-то недостижимое. Стать чемпионом мира по боксу среди профессионалов. Дай бог, это случится. Мечтаю, сплю и вижу себя с поясом", - добавил он.