Избитый в Крыму боксер рассказал, что сохранил глаз после девяти операций

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Получивший серьезную травму глаза после избиения в Крыму чемпион Европы Дмитрий Двали в интервью РИА Новости рассказал, что перенес девять операций, отметив, что глаз удалось сохранить.
Как заявил боксер РИА Новости, в конце июля 2024 года он вместе с товарищем увидел, что толпа в Феодосии избивает парня, которому было не менее 25 лет, и заступился за него. После чего хулиганы набросились на спортсмена, били его руками и ногами, один удар торцом ботинка пришелся в глаз. В декабре 2025 года избившие Двали семеро жителей Феодосии были осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии.
«
"В данный момент было уже девять операций: семь из них - на глаз, одна - на нос, одна - на кости. Делали пластическую операцию, косметику, так скажем. Весной остановились, потому что перепробовали все, что было можно. Уже был и за границей, и здесь пытался. Огромная благодарность "НИИ имени Краснова", врачам Петрачкову Денису Валерьевичу и Юсефу Юсефу, которые приняли меня, сотворили чудо. Многие хирурги, порядка десяти, отказывались меня принимать. Говорили, что бесполезно. Но я все равно пытался и, слава богу, глаз сохранили. Несмотря на то, что пока все на стопе, надежды есть. Мы не унываем", - сказал Двали.
"Огромная благодарность Умару Назаровичу Кремлеву. Он действительно очень многое сделал для меня. Клиника имени Краснова также взяла на себя большую часть. Я им не платил ни рубля. Честно, невероятно благодарен всем, за то, что они так помогли. Был удивлен, сколько людей сплотилось вокруг моей беды. Это и руководитель федерации бокса Читы, и генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Александрович Беспутин, и много спортсменов: Марк Петровский, Роман Андреев, вся наша сборная. Знаю, что они открыли сбор, хотя я был против", - добавил он.
Полностью интервью с Дмитрием Двали читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Тайсон Фьюри подтвердил свое возвращение на ринг в 2026 году
4 января, 21:17