Рейтинг@Mail.ru
Избитый в Крыму боксер рассказал, что сохранил глаз после девяти операций - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
13:01 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/dvali-2066459987.html
Избитый в Крыму боксер рассказал, что сохранил глаз после девяти операций
Избитый в Крыму боксер рассказал, что сохранил глаз после девяти операций - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Избитый в Крыму боксер рассказал, что сохранил глаз после девяти операций
Получивший серьезную травму глаза после избиения в Крыму чемпион Европы Дмитрий Двали в интервью РИА Новости рассказал, что перенес девять операций, отметив,... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T13:01:00+03:00
2026-01-05T13:01:00+03:00
единоборства
бокс
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964453506_458:723:2813:2048_1920x0_80_0_0_4d8cabe6917a2e0de3bddcfacd66d67e.jpg
https://ria.ru/20260104/fyuri-2066399211.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/06/1964453506_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_e9a08eb3ff18d517f0f3599a4ae06a87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
бокс, вокруг спорта
Единоборства, Бокс, Вокруг спорта
Избитый в Крыму боксер рассказал, что сохранил глаз после девяти операций

Избитый в Крыму боксер Двали: перенес девять операций, глаз удалось сохранить

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДмитрий Двали
Дмитрий Двали - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Получивший серьезную травму глаза после избиения в Крыму чемпион Европы Дмитрий Двали в интервью РИА Новости рассказал, что перенес девять операций, отметив, что глаз удалось сохранить.
Как заявил боксер РИА Новости, в конце июля 2024 года он вместе с товарищем увидел, что толпа в Феодосии избивает парня, которому было не менее 25 лет, и заступился за него. После чего хулиганы набросились на спортсмена, били его руками и ногами, один удар торцом ботинка пришелся в глаз. В декабре 2025 года избившие Двали семеро жителей Феодосии были осуждены в Крыму на сроки от 1,5 лет до 3 лет и 8 месяцев колонии.
«
"В данный момент было уже девять операций: семь из них - на глаз, одна - на нос, одна - на кости. Делали пластическую операцию, косметику, так скажем. Весной остановились, потому что перепробовали все, что было можно. Уже был и за границей, и здесь пытался. Огромная благодарность "НИИ имени Краснова", врачам Петрачкову Денису Валерьевичу и Юсефу Юсефу, которые приняли меня, сотворили чудо. Многие хирурги, порядка десяти, отказывались меня принимать. Говорили, что бесполезно. Но я все равно пытался и, слава богу, глаз сохранили. Несмотря на то, что пока все на стопе, надежды есть. Мы не унываем", - сказал Двали.
"Огромная благодарность Умару Назаровичу Кремлеву. Он действительно очень многое сделал для меня. Клиника имени Краснова также взяла на себя большую часть. Я им не платил ни рубля. Честно, невероятно благодарен всем, за то, что они так помогли. Был удивлен, сколько людей сплотилось вокруг моей беды. Это и руководитель федерации бокса Читы, и генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Александрович Беспутин, и много спортсменов: Марк Петровский, Роман Андреев, вся наша сборная. Знаю, что они открыли сбор, хотя я был против", - добавил он.
Полностью интервью с Дмитрием Двали читайте во вторник на сайте РИА Новости.
Тайсон Фьюри - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
Тайсон Фьюри подтвердил свое возвращение на ринг в 2026 году
4 января, 21:17
 
ЕдиноборстваБоксВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Перерыв
    Вашингтон
    Анахайм
    2
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Рейнджерс
    Юта
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала