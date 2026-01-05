Избитый в Крыму боксер рассказал, что сохранил глаз после девяти операций

«

"В данный момент было уже девять операций: семь из них - на глаз, одна - на нос, одна - на кости. Делали пластическую операцию, косметику, так скажем. Весной остановились, потому что перепробовали все, что было можно. Уже был и за границей, и здесь пытался. Огромная благодарность "НИИ имени Краснова", врачам Петрачкову Денису Валерьевичу и Юсефу Юсефу, которые приняли меня, сотворили чудо. Многие хирурги, порядка десяти, отказывались меня принимать. Говорили, что бесполезно. Но я все равно пытался и, слава богу, глаз сохранили. Несмотря на то, что пока все на стопе, надежды есть. Мы не унываем", - сказал Двали.