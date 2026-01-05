Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по бенди - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
15:28 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/dinamo-2066476907.html
Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по бенди
Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по бенди - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по бенди
Московское "Динамо" одержало победу над кемеровским "Кузбассом" в финальном матче Суперкубка России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026-01-05T15:28:00+03:00
2026-01-05T15:28:00+03:00
хоккей
спорт
россия
красногорск
никита иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922220310_0:89:1200:764_1920x0_80_0_0_a89708adfb09c90a3e24879b1ac3495b.jpg
https://ria.ru/20251225/khokkey-2064716194.html
россия
красногорск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/12/1922220310_131:120:1008:778_1920x0_80_0_0_04dd485386d509e0e73f05f63e22fcef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, красногорск, никита иванов
Хоккей, Спорт, Россия, Красногорск, Никита Иванов
Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по бенди

Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в финале Суперкубка России по бенди

© Фото : Пресс-служба "Динамо"Бендисты московского "Динамо"
Бендисты московского Динамо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Динамо"
Бендисты московского "Динамо". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над кемеровским "Кузбассом" в финальном матче Суперкубка России по хоккею с мячом.
Встреча, прошедшая в Красногорске, завершилась со счетом 4:3 в пользу "бело-голубых", в составе которых мячи забили Егор Ахманаев (4-я и 71-я минуты), Никита Иванов (31), Степан Зыков (41). У "Кузбасса" отличились Алексей Ничков (17), Вадим Чернов (73) и Янис Бефус (84).
Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России четвертый раз в истории. В последний раз столичный коллектив выигрывал данный трофей в сезоне-2021/22.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Рукопожатие после матча Высшей лиги по бенди перешло в массовую драку
25 декабря 2025, 19:46
 
ХоккейСпортРоссияКрасногорскНикита Иванов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    М. Фучович
    66
    23
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Нефтехимик
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Лада
    3
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Москва
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    ЦСКА
    Автодор
    94
    49
  • Хоккей
    Перерыв
    Вашингтон
    Анахайм
    2
    1
  • Хоккей
    Перерыв
    Рейнджерс
    Юта
    0
    0
  • Хоккей
    1-й период
    Оттава
    Детройт
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала