Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по бенди
Московское "Динамо" выиграло Суперкубок России по бенди
Московское "Динамо" одержало победу над кемеровским "Кузбассом" в финальном матче Суперкубка России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 05.01.2026
