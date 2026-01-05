Болельщики сборной Чехии по хоккею на чемпионате мира 2022 года в Финляндии

Сборная Чехии сенсационно обыграла канадцев и вышла в финал МЧМ по хоккею

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сборная Чехии обыграла сборную Канады в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет).

Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой чешской сборной со счетом 6:4 (1:1, 2:1, 3:2). В составе команды Канады шайбы забросили Тидж Игинла (16-я минута), Зейн Парех (33), Коул Решни (44) и Портер Мартон (58). У чехов отличились Макс Керран (17), Адам Титлбах (24), Адам Бенак (40), Войтех Чихар (50, 60) и Томас Полетин (59).

Молодежная сборная Канады, которая является 20-кратным чемпионом мира, третий год подряд не смогла выйти в финал турнира. В матче за третье место канадцы сыграют против сборной Финляндии, которая в другом полуфинальном матче по буллитам уступила команде Швеции - 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).

Сборная Чехии в финале чемпионата мира сыграет со шведами. Это будет первый европейский финал турнира с 2016 года. Тогда финны в овертайме обыграли российскую команду со счетом 4:3. Чешская сборная является двукратным победителем молодежного чемпионата мира (2000, 2001), команда Швеции также выигрывала турнир два раза (1981, 2012).