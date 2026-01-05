Рейтинг@Mail.ru
Сборная Чехии сенсационно обыграла канадцев и вышла в финал МЧМ по хоккею - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Хоккей
10:51 05.01.2026
https://ria.ru/20260105/chekhiya-2066446700.html
Сборная Чехии сенсационно обыграла канадцев и вышла в финал МЧМ по хоккею
Сборная Чехии обыграла сборную Канады в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). РИА Новости Спорт, 05.01.2026
2026
молодежная сборная чехии по хоккею, международная федерация хоккея (iihf), молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккей, Молодежная сборная Чехии по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF), Молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная Чехии сенсационно обыграла канадцев и вышла в финал МЧМ по хоккею

Сборная Чехии обыграла канадцев и вышла в финал МЧМ, где встретится со шведами

© пресс-служба IIHFБолельщики сборной Чехии по хоккею на чемпионате мира 2022 года в Финляндии
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Сборная Чехии обыграла сборную Канады в полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет).
Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой чешской сборной со счетом 6:4 (1:1, 2:1, 3:2). В составе команды Канады шайбы забросили Тидж Игинла (16-я минута), Зейн Парех (33), Коул Решни (44) и Портер Мартон (58). У чехов отличились Макс Керран (17), Адам Титлбах (24), Адам Бенак (40), Войтех Чихар (50, 60) и Томас Полетин (59).
Эпизод матча США - Финляндия на молодежном чемпионате мира - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Молодежная сборная Канады, которая является 20-кратным чемпионом мира, третий год подряд не смогла выйти в финал турнира. В матче за третье место канадцы сыграют против сборной Финляндии, которая в другом полуфинальном матче по буллитам уступила команде Швеции - 3:4 (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1).
Сборная Чехии в финале чемпионата мира сыграет со шведами. Это будет первый европейский финал турнира с 2016 года. Тогда финны в овертайме обыграли российскую команду со счетом 4:3. Чешская сборная является двукратным победителем молодежного чемпионата мира (2000, 2001), команда Швеции также выигрывала турнир два раза (1981, 2012).
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
 
ХоккейМолодежная сборная Чехии по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)Молодежный чемпионат мира по хоккею
 
