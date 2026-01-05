Рейтинг@Mail.ru
Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Теннис
 
11:23 05.01.2026
Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти...
теннис
анна блинкова
александра соснович
женская теннисная ассоциация (wta)
анна блинкова, александра соснович, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Анна Блинкова, Александра Соснович, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене

Россиянка Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира в Брисбене

© HKTennisOpenРоссийская теннисистка Анна Блинкова
Российская теннисистка Анна Блинкова - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
© HKTennisOpen
МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти 1,7 млн долларов.
В своем стартовом матче 61-я ракетка мира проиграла белоруске Александре Соснович (113) со счетом 5:7, 1:6. Спортсменки провели на корте 1 час 26 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Brisbane International
05 января 2026 • начало в 09:05
Завершен
Александра Соснович
2 : 07:56:1
Анна Блинкова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Во втором круге Соснович сыграет против датчанки Клары Таусон (8-й номер посева).
ТеннисАнна БлинковаАлександра СосновичЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
