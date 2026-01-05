https://ria.ru/20260105/blinkova-2066449850.html
Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене - РИА Новости Спорт, 05.01.2026
Блинкова не смогла выйти во второй круг турнира в Брисбене
Россиянка Анна Блинкова не смогла выйти во второй круг теннисного турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене, призовой фонд которого составляет почти... РИА Новости Спорт, 05.01.2026
теннис
анна блинкова
александра соснович
женская теннисная ассоциация (wta)
