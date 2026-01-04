Рейтинг@Mail.ru
Жерсон согласовал условия личного контракта с "Крузейро", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:57 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/zherson-2066290843.html
Жерсон согласовал условия личного контракта с "Крузейро", пишут СМИ
Жерсон согласовал условия личного контракта с "Крузейро", пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Жерсон согласовал условия личного контракта с "Крузейро", пишут СМИ
Бразильский футболист петербургского "Зенита" Жерсон согласовал условия личного контракта с "Крузейро", сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T00:57:00+03:00
2026-01-04T00:57:00+03:00
футбол
жерсон
зенит
крузейро
трансферы в рпл
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:80:2048:1232_1920x0_80_0_0_9169422b727db0893dc79e433f276f24.jpg
https://ria.ru/20251230/zenit-2065734217.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/14/2030302570_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_c228878b4632b68465789cd28eeb7706.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
жерсон, зенит, крузейро, трансферы в рпл, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Жерсон, Зенит, Крузейро, Трансферы в РПЛ, Российская премьер-лига (РПЛ)
Жерсон согласовал условия личного контракта с "Крузейро", пишут СМИ

Журналист Конур: игрок "Зенита" Жерсон согласовал условия контракта с "Крузейро"

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЖерсон
Жерсон - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Бразильский футболист петербургского "Зенита" Жерсон согласовал условия личного контракта с "Крузейро", сообщает журналист Экрем Конур в соцсети X.
Подробности соглашения между бразильским клубом и полузащитником не уточняются. Переговоры между представителями команд продолжатся в ближайшие дни. "Зенит" изначально просил за футболиста 40 млн евро, однако снизил цену.
Болельщики Зенита - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
"Зенит" интересуется защитником "Ботафого" Витиньо, пишут СМИ
30 декабря 2025, 17:35
Ранее бразильские СМИ сообщали, что "Зенит" готов купить защитника "Крузейро" Жонатана Жезуса за 8 миллионов евро. Отмечается, что бразильский клуб готов провести трансфер в обмен на переход из "Зенита" Жерсона и доплату.
Жерсону 28 лет, он перешел в "Зенит" из бразильского "Фламенго" в июле 2025 года. В составе петербуржцев полузащитник провел 15 матчей и забил два мяча. За сборную Бразилии Жерсон сыграл в 14 играх, на его счету один гол. Последний раз футболист выходил на поле в матче национальной команды в июне.
 
ФутболЖерсонЗенитКрузейроТрансферы в РПЛРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала