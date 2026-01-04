Рейтинг@Mail.ru
Экс-чемпионка UFC проиграла первый титульный бой после возвращения в бокс
Октагон UFC
Единоборства
 
11:14 04.01.2026 (обновлено: 11:42 04.01.2026)
Экс-чемпионка UFC проиграла первый титульный бой после возвращения в бокс
Экс-чемпионка UFC проиграла первый титульный бой после возвращения в бокс
спорт, смешанные боевые искусства (мма), пуэрто-рико, холли холм, ufc, wba, бокс
Экс-чемпионка UFC проиграла первый титульный бой после возвращения в бокс

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американка Холли Холм проиграла чемпионке Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе соотечественнице Стефани Хан.
Поединок за титул чемпионки мира по версии WBA прошел 3 января в Пуэрто-Рико. Бой был досрочно остановлен в седьмом раунде после случайного удара головой Холм в область лба Хан, у которой открылось рассечение. Судьи отдали победу Хан техническим решением.
Холм 44 года, в январе 2025 года она покинула UFC, где выступала с 2014 года. На ее счету 15 побед и семь поражений в ММА. Ранее она также занималась профессиональным боксом, где 18 раз защитила титулы в трех весовых категориях.
Хан 35 лет. В ее активе 12 побед в 12 поединках в профессиональном боксе.
