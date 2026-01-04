https://ria.ru/20260104/ufc-2066328871.html
Экс-чемпионка UFC проиграла первый титульный бой после возвращения в бокс
Экс-чемпионка UFC проиграла первый титульный бой после возвращения в бокс - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Экс-чемпионка UFC проиграла первый титульный бой после возвращения в бокс
Бывшая чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе американка Холли Холм проиграла чемпионке Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T11:14:00+03:00
2026-01-04T11:14:00+03:00
2026-01-04T11:42:00+03:00
единоборства
спорт
смешанные боевые искусства (мма)
пуэрто-рико
холли холм
ufc
wba
бокс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578017818_299:0:2560:1272_1920x0_80_0_0_45aa3f9fa3d803e327a3c6f247ff563e.jpg
https://ria.ru/20251230/dzhoshua--2065556273.html
пуэрто-рико
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1578017818_83:0:2560:1858_1920x0_80_0_0_8161c4a3f5bfdbef3953e3247e9dd241.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, смешанные боевые искусства (мма), пуэрто-рико, холли холм, ufc, wba, бокс
Единоборства, Спорт, Смешанные боевые искусства (ММА), Пуэрто-Рико, Холли Холм, UFC, WBA, Бокс
Экс-чемпионка UFC проиграла первый титульный бой после возвращения в бокс
Холм проиграла Хан в первом титульном поединке после возвращения в бокс