"Рома" уступила "Аталанте" в матче чемпионата Италии
Футбол
 
01:01 04.01.2026
https://ria.ru/20260104/roma-2066291271.html
"Рома" уступила "Аталанте" в матче чемпионата Италии
"Рома" уступила "Аталанте" в матче чемпионата Италии
"Рома" уступила "Аталанте" в матче чемпионата Италии
"Аталанта" дома обыграла "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
2026-01-04T01:01:00+03:00
2026-01-04T01:01:00+03:00
футбол
рома
аталанта
серия а (чемпионат италии по футболу)
рома, аталанта, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Рома, Аталанта, Серия А (чемпионат Италии по футболу)

"Рома" уступила "Аталанте" в матче чемпионата Италии

Пауло Дибала
Пауло Дибала
© Соцсети ФК "Рома"
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Аталанта" дома обыграла "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Бергамо и завершилась со счетом 1:0. Мяч на 12-й минуте забил Джорджо Скальвини.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
03 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Аталанта
1 : 0
Рома
12‎’‎ • Джорджио Скальвини
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Аталанта" (25 очков) поднялась на восьмую строчку в турнирной таблице Серии А. "Рома" (33) занимает пятое место.
В следующем туре "Рома" в гостях сыграет с "Лечче" 6 января, "Аталанта" на выезде встретится с "Болоньей" 7 января.
