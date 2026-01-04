https://ria.ru/20260104/roma-2066291271.html
"Рома" уступила "Аталанте" в матче чемпионата Италии
"Рома" уступила "Аталанте" в матче чемпионата Италии
"Аталанта" дома обыграла "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
футбол
рома
аталанта
серия а (чемпионат италии по футболу)
