Ракелль заявил, что Чинахов хорошо сыграл в матче НХЛ с "Детройтом"
09:56 04.01.2026
Ракелль заявил, что Чинахов хорошо сыграл в матче НХЛ с "Детройтом"
Ракелль заявил, что Чинахов хорошо сыграл в матче НХЛ с "Детройтом"
Форвард "Питтсбург Пингвинз" Рикард Ракелль высоко оценил гол нападающего Егора Чинахова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против РИА Новости Спорт, 04.01.2026
спорт, детройт, егор чинахов, рикард ракелл, питтсбург пингвинз, детройт ред уингз, коламбус блю джекетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Детройт, Егор Чинахов, Рикард Ракелл, Питтсбург Пингвинз, Детройт Ред Уингз, Коламбус Блю Джекетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Ракелль заявил, что Чинахов хорошо сыграл в матче НХЛ с "Детройтом"

Ракелль после первого гола Чинахова за "Питтсбург" заявил, что рад за хоккеиста

© Иллюстрация РИА Новости . Официальный твиттер CBJЕгор Чиханов
Егор Чиханов - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Иллюстрация РИА Новости . Официальный твиттер CBJ
Егор Чиханов. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Форвард "Питтсбург Пингвинз" Рикард Ракелль высоко оценил гол нападающего Егора Чинахова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".
Встреча в Детройте завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Чинахов, который перешел в "Пингвинз" из "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена 29 декабря, провел свой второй матч за новую команду и забросил дебютную шайбу, оказавшуюся победной.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
03 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
Детройт
1 : 4
Питтсбург
35:06 • Алекс Дебринкэт
03:44 • Брайан Раст
(Сидней Кросби, Паркер Вотерспун)
17:30 • Егор Чинахов
(Benjamin Kindel, Паркер Вотерспун)
59:00 • Рикард Ракелл
(Сидней Кросби, Бретт Кулак)
59:28 • Коннор Девар
(Блэйк Лизотт, Кристфер Летанг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Он сыграл по-настоящему хорошо. Всегда сложно прийти в новую команду с новой системой, но он, как мне кажется, выкладывается на льду по полной. У него отличный бросок, и он использует его при каждой возможности. Так что я рад за него, надеюсь, завтра он продолжит в том же духе", - приводит слова Ракелля сайт "Пингвинз".
В воскресенье "Питтсбург" в гостях сыграет с "Коламбусом".
Хоккей
 
Матч-центр
 
