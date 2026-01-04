Ракелль заявил, что Чинахов хорошо сыграл в матче НХЛ с "Детройтом"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Форвард "Питтсбург Пингвинз" Рикард Ракелль высоко оценил гол нападающего Егора Чинахова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Детройт Ред Уингз".
Встреча в Детройте завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. Чинахов, который перешел в "Пингвинз" из "Коламбус Блю Джекетс" в результате обмена 29 декабря, провел свой второй матч за новую команду и забросил дебютную шайбу, оказавшуюся победной.
03 января 2026 • начало в 20:00
Завершен
35:06 • Алекс Дебринкэт
03:44 • Брайан Раст
17:30 • Егор Чинахов
(Benjamin Kindel, Паркер Вотерспун)
59:00 • Рикард Ракелл
59:28 • Коннор Девар
"Он сыграл по-настоящему хорошо. Всегда сложно прийти в новую команду с новой системой, но он, как мне кажется, выкладывается на льду по полной. У него отличный бросок, и он использует его при каждой возможности. Так что я рад за него, надеюсь, завтра он продолжит в том же духе", - приводит слова Ракелля сайт "Пингвинз".
В воскресенье "Питтсбург" в гостях сыграет с "Коламбусом".
