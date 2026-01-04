Коростелев оценил свое выступление на "Тур де Ски" на восемь из десяти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Савелий Коростелев, занявший восьмое место в общем зачете "Тур де Ски", заявил РИА Новости, что, несмотря на удачное завершение многодневного турнира, оценивает свое выступление на восемь баллов из десяти.
В воскресенье Коростелев занял четвертое место в масс-старте на 10 километров свободным стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в Валь-ди-Фьемме (Италия) и стал восьмым в общем зачете.
«
"Хоть тур для меня закончился и удачно, я себе поставлю восемь из десяти, все-таки есть моменты которые расстроили и над которыми нужно работать. Само собой, спринты, особенно классический, ну и падение на коньковой гонке расстроили. Плюс есть некоторые моменты в целом по адаптации", - сказал Коростелев.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.