Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов, выступавший под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на первом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Победителем первого этапа со спецучастком 305 км среди внедорожников стал бельгиец Гийом де Мевиус (Mini), показавший время 3 часа 7 минут 49 секунд. Вторым стал катарец Нассер Аль-Аттия (Dacia; отставание - 40 секунд), третьим - чех Мартин Прокоп (Ford; +1.27). Кротов на Ford отстал от победителя на 3 минуты 47 секунд.
Среди мотогонщиков победу на этапе одержал 20-летний испанец Эдгар Кане (KTM; 3:16.11), опередив австралийца Дэниела Сандерса (+1.02) на KTM и американца Рики Брабека (+1.32) на Honda. Среди мотовездеходов в классе SSV на этапе первенствовал француз Ксавье де Сультре (Polaris; 3:38.45). Далее расположились португалец Алехандре Пинту (BRP; +3.34) и американец Брук Хэгер (Polaris; +12.47).
Среди грузовиков первую тройку составили чех Алеш Лопрайс (Iveco; 3:42.15), нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; +1.47) и еще один представитель Чехии - Мартин Мацик (MM Technology; +7.19).
Второй этап со спецучастком 400 км пройдет в понедельник.
