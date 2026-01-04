Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов, выступавший под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на первом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.