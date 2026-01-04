Рейтинг@Mail.ru
Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"
17:45 04.01.2026 (обновлено: 18:26 04.01.2026)
Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"
Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара" - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"
Россиянин Денис Кротов, выступавший под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на первом этапе... РИА Новости Спорт, 04.01.2026
спорт, денис кротов, рики брабек, митчел ван ден бринк, ford motor, ktm, iveco , автоспорт, ралли дакар, дакар (ралли)
Спорт, Денис Кротов, Рики Брабек, Митчел ван ден Бринк, Ford Motor, KTM, Iveco , Автоспорт, Ралли Дакар, Дакар (ралли)
Кротов и Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на этапе "Дакара"

Кротов и Жильцов стали 12-ми в зачете внедорожников на этапе "Дакара"

© Фото : Пресс-служба Overdrive RacingЭкипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Пресс-служба Overdrive Racing
Экипаж Дениса Кротова и Константина Жильцова. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Россиянин Денис Кротов, выступавший под лицензией Киргизии, и его штурман Константин Жильцов заняли 12-е место в зачете внедорожников на первом этапе ралли-марафона "Дакар", который проходит в Саудовской Аравии.
Победителем первого этапа со спецучастком 305 км среди внедорожников стал бельгиец Гийом де Мевиус (Mini), показавший время 3 часа 7 минут 49 секунд. Вторым стал катарец Нассер Аль-Аттия (Dacia; отставание - 40 секунд), третьим - чех Мартин Прокоп (Ford; +1.27). Кротов на Ford отстал от победителя на 3 минуты 47 секунд.
Мотогонщик - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Испанец Кане стал самым молодым победителем этапа ралли "Дакар"
3 января, 22:44
Среди мотогонщиков победу на этапе одержал 20-летний испанец Эдгар Кане (KTM; 3:16.11), опередив австралийца Дэниела Сандерса (+1.02) на KTM и американца Рики Брабека (+1.32) на Honda. Среди мотовездеходов в классе SSV на этапе первенствовал француз Ксавье де Сультре (Polaris; 3:38.45). Далее расположились португалец Алехандре Пинту (BRP; +3.34) и американец Брук Хэгер (Polaris; +12.47).
Среди грузовиков первую тройку составили чех Алеш Лопрайс (Iveco; 3:42.15), нидерландец Митчел ван ден Бринк (MM Technology; +1.47) и еще один представитель Чехии - Мартин Мацик (MM Technology; +7.19).
Второй этап со спецучастком 400 км пройдет в понедельник.
"Вернемся на "Дакар" еще сильнее". Интервью с боссом "КАМАЗ-мастер"
17 декабря 2025, 13:00
"Вернемся на "Дакар" еще сильнее". Интервью с боссом "КАМАЗ-мастер"
17 декабря 2025, 13:00
 
