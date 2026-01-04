"Бостон" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в матче НБА

МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. "Бостон Селтикс" обыграл "Лос-Анджелес Клипперс" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе закончилась со счетом 146:115 (42:28, 29:35, 42:36, 33:16). Самым результативным игроком матча стал Джейлен Браун из "Селтикс", набравший 50 очков, его партнер по команде Джордан Уолш оформил дабл-дабл (13 очков и 13 подборов). В составе хозяев по 22 очка набрали Кавай Леонард и Джон Коллинз, у Джеймса Хардена дабл-дабл из 18 очков и 12 передач.
В РФБ раскрыли имена новых звезд российского баскетбола
3 января, 14:18
"Клипперс" прервали победную серию из шести матчей и с 12 победами в 34 играх идут на 12-м месте в таблице Западной конференции, "Бостон" с 22 победами в 34 играх идет третьим на Западе.
Результаты других матчей:
"Майами Хит" - "Миннесота Тимбервулвз" - 115:125;
"Нью-Йорк Никс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 119:130;
"Торонто Рэпторс" - "Атланта Хокс" - 134:117;
"Сан-Антонио Спёрс" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 110:115;
"Чикаго Буллз" - "Шарлотт Хорнетс" - 99:112;
"Даллас Маверикс" - "Хьюстон Рокетс" - 110:104;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Юта Джаз" - 123:114.
Названы лучшие игроки НБА в декабре
2 января, 23:28