МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе.
Гауфф в составе сборной США принимает участие в проходящем в Австралии турнире United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов. По мнению 21-летней теннисистки, "прохладная поддержка" болельщиков из США является отражением спортивной культуры ее страны, где внимание болельщиков часто слишком рассеяно.
"Честно говоря, мне кажется, что в теннисе мы определенно худшие. Поэтому я всегда говорила, что хотела бы, чтобы наша страна показывала более активную поддержку по всему миру, как это делают, например, фанаты из небольших стран. Но я также думаю, что это просто потому, что наша страна преуспевает во многих видах спорта, поэтому это сложно", - сказала Гауфф на пресс-конференции.
Сборная США в субботу обыграла команду Аргентины со счетом 2-1 в матче группового этапа United Cup. В следующем противостоянии американцы сыграют с испанцами.