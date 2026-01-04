Рейтинг@Mail.ru
Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе
Теннис
 
16:08 04.01.2026
Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе
Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе - РИА Новости Спорт, 04.01.2026
Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе
Третья ракетка мира Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе. РИА Новости Спорт, 04.01.2026
теннис
спорт
сша
австралия
аргентина
кори гауфф
спорт, сша, австралия, аргентина, кори гауфф
Теннис, Спорт, США, Австралия, Аргентина, Кори Гауфф
Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе

Третья ракетка мира Гауфф назвала американских болельщиков худшими в теннисе

© Фото : Пресс-служба УимблдонаАмериканская теннисистка Кори Гауфф
Американская теннисистка Кори Гауфф - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
Американская теннисистка Кори Гауфф. Архивное фото
МОСКВА, 4 янв - РИА Новости. Третья ракетка мира Кори Гауфф назвала американских болельщиков худшими в мировом теннисе.
Гауфф в составе сборной США принимает участие в проходящем в Австралии турнире United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов. По мнению 21-летней теннисистки, "прохладная поддержка" болельщиков из США является отражением спортивной культуры ее страны, где внимание болельщиков часто слишком рассеяно.
«
"Честно говоря, мне кажется, что в теннисе мы определенно худшие. Поэтому я всегда говорила, что хотела бы, чтобы наша страна показывала более активную поддержку по всему миру, как это делают, например, фанаты из небольших стран. Но я также думаю, что это просто потому, что наша страна преуспевает во многих видах спорта, поэтому это сложно", - сказала Гауфф на пресс-конференции.
Сборная США в субботу обыграла команду Аргентины со счетом 2-1 в матче группового этапа United Cup. В следующем противостоянии американцы сыграют с испанцами.
Себастьян Баэс - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Сборная Аргентины обыграла команду Испании на старте United Cup
2 января, 11:23
 
ТеннисСпортСШААвстралияАргентинаКори Гауфф
 
