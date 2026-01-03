https://ria.ru/20260103/yunayted-2066170867.html
Швейцарские теннисисты обыграли французов на United Cup
Швейцарские теннисисты обыграли французов на United Cup - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Швейцарские теннисисты обыграли французов на United Cup
Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Франции в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Швейцарии по теннису одержала победу над командой Франции в матче группового этапа United Cup, который проходит в Австралии.
Встреча группы С в Перте завершилась со счетом 2-0 в пользу сборной Швейцарии. В женском одиночном разряде Белинда Бенчич
(11-я ракетка мира) обыграла Леолию Жанжан (103) со счетом 6:2, 6:4. В мужском матче Стэн Вавринка (157) нанес поражение Артуру Риндеркнешу (29) - 5:7, 7:6 (7:5), 7:6 (7:5).
В группу С также входит сборная Италии.
Ранее в Сиднее в матче группы В сборная Китая переиграла команду Бельгии со счетом 2-1.
United Cup с призовым фондом в 11,8 млн долларов завершится 11 января. Сборную России не пригласили для участия в соревнованиях.