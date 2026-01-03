https://ria.ru/20260103/vernidub-2066180413.html
"Безобразная позиция": Пономарев высказался о контракте Вернидуба
"Безобразная позиция": Пономарев высказался о контракте Вернидуба
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал безобразной позицию украинского тренера "Нефтчи" Юрия Вернидуба. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
