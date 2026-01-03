Рейтинг@Mail.ru
"Безобразная позиция": Пономарев высказался о контракте Вернидуба - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:48 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/vernidub-2066180413.html
"Безобразная позиция": Пономарев высказался о контракте Вернидуба
"Безобразная позиция": Пономарев высказался о контракте Вернидуба - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Безобразная позиция": Пономарев высказался о контракте Вернидуба
Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал безобразной позицию украинского тренера "Нефтчи" Юрия Вернидуба. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T12:48:00+03:00
2026-01-03T12:48:00+03:00
футбол
владимир пономарев
нефтчи (баку)
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:423:2700:1942_1920x0_80_0_0_c18ac1e7aba6c9b368c249459aa449f1.jpg
https://ria.ru/20251226/fetisov-2064854139.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879980781_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_96d9d9d38a9859eb35b2acda858564b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
владимир пономарев, нефтчи (баку), спорт
Футбол, Владимир Пономарев, Нефтчи (Баку), Спорт
"Безобразная позиция": Пономарев высказался о контракте Вернидуба

Пономарев назвал безобразным поведение украинского тренера Вернидуба

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкВетеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года.
Ветеран ПФК ЦСКА Владимир Пономарев на церемонии награждения игроков и тренеров ПФК ЦСКА серебряными медалями чемпионата России по футболу сезона 2016/17 года. - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Экс-футболист сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости назвал безобразной позицию украинского тренера "Нефтчи" Юрия Вернидуба.
Вернидуб был назначен главным тренером "Нефтчи" в декабре 2025 года. В СМИ появилась информация, что все вопросы, находящиеся в зоне ответственности Вернидуба, позволяют полностью исключить любые контакты с российскими клубами. Ограничения распространяются на трансферы, а также на организацию и проведение возможных товарищеских встреч с российскими командами.
"Это безобразно! Всегда говорили: "Спорт должен быть вне политики". И правильно говорили. А сейчас кто-то хочет показать себя героем, патриотом своей страны, что в его клубе не должно быть россиян. Противная позиция", - сказал Пономарев.
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Фетисов ответил Шевченко после его слов о странах, поддерживающих Россию
26 декабря 2025, 13:23
 
ФутболВладимир ПономаревНефтчи (Баку)Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала