Контракт украинского тренера с "Нефтчи" исключает любые контакты с РФ
РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Контракт украинского тренера с "Нефтчи" исключает любые контакты с РФ
Контракт украинского тренера Юрия Вернидуба с азербайджанским футбольным клубом "Нефтчи" исключает любые профессиональные контакты с клубами из России, сообщает РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Контракт украинского тренера с "Нефтчи" исключает любые контакты с РФ
Контракт украинца Вернидуба с "Нефтчи" предполагает запрет на контакты с Россией
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Контракт украинского тренера Юрия Вернидуба с азербайджанским футбольным клубом "Нефтчи" исключает любые профессиональные контакты с клубами из России, сообщает украинский YouTube-канал "ТаТоТаке".
Вернидуб был назначен главным тренером "Нефтчи
" в декабре 2025 года.
По данным источника, контрактные ограничения распространяются на трансферы и на организацию возможных товарищеских матчей с командами из России.
После 16 туров "Нефтчи" с 20 очками идет на седьмом месте в таблице чемпионата Азербайджана.