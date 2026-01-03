Рейтинг@Mail.ru
Контракт украинского тренера с "Нефтчи" исключает любые контакты с РФ
Футбол
 
12:25 03.01.2026
Контракт украинского тренера с "Нефтчи" исключает любые контакты с РФ
03.01.2026
Контракт украинского тренера с "Нефтчи" исключает любые контакты с РФ
Контракт украинского тренера Юрия Вернидуба с азербайджанским футбольным клубом "Нефтчи" исключает любые профессиональные контакты с клубами из России, сообщает РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Контракт украинского тренера с "Нефтчи" исключает любые контакты с РФ

© Фото : Пресс-служба "Шерифа"Юрий Вернидуб
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Контракт украинского тренера Юрия Вернидуба с азербайджанским футбольным клубом "Нефтчи" исключает любые профессиональные контакты с клубами из России, сообщает украинский YouTube-канал "ТаТоТаке".
Вернидуб был назначен главным тренером "Нефтчи" в декабре 2025 года.
По данным источника, контрактные ограничения распространяются на трансферы и на организацию возможных товарищеских матчей с командами из России.
После 16 туров "Нефтчи" с 20 очками идет на седьмом месте в таблице чемпионата Азербайджана.
Андрей Шевченко - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
В ГД ответили на призыв Шевченко к отстранению поддерживающих Россию стран
26 декабря 2025, 14:32
 
