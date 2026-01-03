Рейтинг@Mail.ru
Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков
17:47 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/surkov-2066231976.html
Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков
Заслуженный тренер СССР и РСФСР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков скончался на 85-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.
2026
Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков

© Соцсети Федерации каноэ РоссииЮрий Сурков
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР и РСФСР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков скончался на 85-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.
Сурков тренировал сборную РСФСР, а с 1991 года – сборную России. Работал старшим тренером мужской сборной по гребле на байдарках на четырех Олимпиадах: в Барселоне (1992), в Атланте (1996), в Сиднее (2000) и в Пекине (2008). Среди его воспитанников чемпион мира Денис Турченков, призеры чемпионатов мира и Европы, финалисты Олимпийских игр Юлиана Салахова и Константин Вишняков.
Прощание с Юрием Сурковым состоится 5 января на Димитриевском кладбище в Волгограде.
 
