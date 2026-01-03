Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Заслуженный тренер СССР и РСФСР по гребле на байдарках и каноэ Юрий Сурков скончался на 85-м году жизни, сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.

Сурков тренировал сборную РСФСР, а с 1991 года – сборную России. Работал старшим тренером мужской сборной по гребле на байдарках на четырех Олимпиадах: в Барселоне (1992), в Атланте (1996), в Сиднее (2000) и в Пекине (2008). Среди его воспитанников чемпион мира Денис Турченков, призеры чемпионатов мира и Европы, финалисты Олимпийских игр Юлиана Салахова и Константин Вишняков.