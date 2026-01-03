Сорин оценил результаты Непряевой и Коростелева в спринтах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева прогнозируемо показывают не столь высокие результаты в спринтерских гонках, так как после возвращения на международную арену к ним сложнее всего адаптироваться.
Коростелев и Непряева в субботу не смогли пройти квалификацию для участия в спринтерских гонках классическим стилем в рамках "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Ранее на многодневке они не квалифицировались в спринтерские гонки свободным стилем.
"Результаты на табло - 31‑е и 41‑е места. Таковы наши показатели на текущий момент. При этом мы участвуем во всех гонках, а значит, уделяем внимание и спринту, и дистанционным забегам. Опыт накапливается постепенно - от старта к старту", - сказал Сорин.
"Я неоднократно отмечал, что сложнее всего нам будет вернуться именно в спринтерских дисциплинах. Здесь играют роль сразу несколько факторов: высокие скорости, непривычные трассы, особенности снежного покрытия и крайне серьезная конкуренция. В этом есть своя логика и закономерность", - добавил тренер.
По его словам, лыжники останутся в Европе, где будут готовиться к предстоящим этапам Кубка мира. Перед Олимпиадой их возвращения в Россию не планируется.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.
