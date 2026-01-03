Рейтинг@Mail.ru
Сорин оценил результаты Непряевой и Коростелева в спринтах
Лыжные гонки
 
17:06 03.01.2026
Сорин оценил результаты Непряевой и Коростелева в спринтах
Сорин оценил результаты Непряевой и Коростелева в спринтах - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Сорин оценил результаты Непряевой и Коростелева в спринтах
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева прогнозируемо показывают не столь высокие... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
лыжные гонки
спорт
дарья непряева
савелий коростелев
егор сорин
спорт, дарья непряева, савелий коростелев, егор сорин
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Егор Сорин
Сорин оценил результаты Непряевой и Коростелева в спринтах

Сорин ожидал, что проблемы у Коростелева и Непряевой будут именно со спринтами

© РИА Новости / Александр Вильф
Лыжные гонки. Югория. Первый снег. Спринт. Женщины - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин заявил РИА Новости, что Савелий Коростелев и Дарья Непряева прогнозируемо показывают не столь высокие результаты в спринтерских гонках, так как после возвращения на международную арену к ним сложнее всего адаптироваться.
Коростелев и Непряева в субботу не смогли пройти квалификацию для участия в спринтерских гонках классическим стилем в рамках "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме. Ранее на многодневке они не квалифицировались в спринтерские гонки свободным стилем.
Александра Глазкова - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
FIS предоставила нейтральный статус еще восьми российским спортсменам
2 января, 21:35
"Результаты на табло - 31‑е и 41‑е места. Таковы наши показатели на текущий момент. При этом мы участвуем во всех гонках, а значит, уделяем внимание и спринту, и дистанционным забегам. Опыт накапливается постепенно - от старта к старту", - сказал Сорин.
«
"Я неоднократно отмечал, что сложнее всего нам будет вернуться именно в спринтерских дисциплинах. Здесь играют роль сразу несколько факторов: высокие скорости, непривычные трассы, особенности снежного покрытия и крайне серьезная конкуренция. В этом есть своя логика и закономерность", - добавил тренер.
По его словам, лыжники останутся в Европе, где будут готовиться к предстоящим этапам Кубка мира. Перед Олимпиадой их возвращения в Россию не планируется.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.
Егор Сорин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Сорин надеется, что FIS не запретит ему работать и общаться со спортсменами
31 декабря 2025, 17:32
 
Лыжные гонки, Спорт, Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Егор Сорин
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
