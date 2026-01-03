Луис Энрике заявил, что не выделяет Шевалье среди вратарей "ПСЖ"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что в его команде три вратаря высочайшего уровня и он не выделяет среди них Люка Шевалье.
Вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов выбыл из строя, получив перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с переломом. Помимо Сафонова, вратарями "ПСЖ" являются Шевалье и Ренато Марин.
"Я не провожу никаких бесед, я не делаю ничего особенного. Для меня все предельно ясно: у нас три вратаря высшего уровня, я очень доволен ими, и команда тоже. Люка, Сафонов и Ренато Марин выкладываются на 100% ради команды, я очень доволен. Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо, а это важнейшее требование к игроку "Пари Сен-Жермен", - заявил Луис Энрике на пресс-конференции.
