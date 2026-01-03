Рейтинг@Mail.ru
Луис Энрике заявил, что не выделяет Шевалье среди вратарей "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:10 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/shevale-2066234934.html
Луис Энрике заявил, что не выделяет Шевалье среди вратарей "ПСЖ"
Луис Энрике заявил, что не выделяет Шевалье среди вратарей "ПСЖ" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Луис Энрике заявил, что не выделяет Шевалье среди вратарей "ПСЖ"
Тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что в его команде три вратаря высочайшего уровня и он не выделяет среди них Люка... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T18:10:00+03:00
2026-01-03T18:10:00+03:00
футбол
спорт
луис энрике
матвей сафонов
люка шевалье
пари сен-жермен (псж)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019054_0:60:1081:668_1920x0_80_0_0_e25814ab77bcf4a339b998d218ac3e94.jpg
https://ria.ru/20251229/ovechkin-safonov-2064620559.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054019054_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_af768c362d1322f652b8edff8f11d0b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, луис энрике, матвей сафонов, люка шевалье, пари сен-жермен (псж)
Футбол, Спорт, Луис Энрике, Матвей Сафонов, Люка Шевалье, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Луис Энрике заявил, что не выделяет Шевалье среди вратарей "ПСЖ"

Луис Энрике заявил, что не выделяет среди вратарей "Пари Сен-Жермен" Шевалье

© Фотография из соцсетейЛуис Энрике
Луис Энрике - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Тренер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике заявил, что в его команде три вратаря высочайшего уровня и он не выделяет среди них Люка Шевалье.
Вратарь сборной России и "ПСЖ" Матвей Сафонов выбыл из строя, получив перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка против бразильского "Фламенго" (1:1, 2:1 - по пенальти). Сафонов отразил подряд четыре послематчевых 11-метровых удара, два из которых - уже с переломом. Помимо Сафонова, вратарями "ПСЖ" являются Шевалье и Ренато Марин.
"Я не провожу никаких бесед, я не делаю ничего особенного. Для меня все предельно ясно: у нас три вратаря высшего уровня, я очень доволен ими, и команда тоже. Люка, Сафонов и Ренато Марин выкладываются на 100% ради команды, я очень доволен. Они проявляют характер, когда дела идут не очень хорошо, а это важнейшее требование к игроку "Пари Сен-Жермен", - заявил Луис Энрике на пресс-конференции.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Отобрали крутейшие видео 2025 года! Там не только Овечкин и Сафонов
29 декабря 2025, 08:00
 
ФутболСпортЛуис ЭнрикеМатвей СафоновЛюка ШевальеПари Сен-Жермен (ПСЖ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала