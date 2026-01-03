Рейтинг@Mail.ru
Ждал, когда позовет Путин. Последний норвежец, который любил русских
Лыжные гонки
 
10:00 03.01.2026
Ждал, когда позовет Путин. Последний норвежец, который любил русских
Ждал, когда позовет Путин. Последний норвежец, который любил русских
Его обожали в России, а он отвечал русским взаимностью. РИА Новости Спорт рассказывает как Петтер Нортуг куролесил в Москве и Сибири, став королем лыж, тусовок... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Ждал, когда позовет Путин. Последний норвежец, который любил русских

Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
Его обожали в России, а он отвечал русским взаимностью. РИА Новости Спорт рассказывает как Петтер Нортуг куролесил в Москве и Сибири, став королем лыж, тусовок и эпатажа.

Приехал в Сибирь и потерял голову

"Скоро Нортуг сам захочет познакомиться со мной", - говорил 21-летний Сергей Устюгов на чемпионате мира-2013 в Валь-ди-Фьемме. Тогда для него, завоевавшего свою первую медаль мирового уровня, норвежский чемпион был скорее человеком из космоса, нежели прямым конкурентом. Но очень скоро Нортуг стал не только главным соперником Устюгова, а чем-то большим.
Нортуг. "Король лыж", шоумен, весельчак и эдакий раздолбай в хорошем смысле слова. Самовлюбленный, но его всегда обожали болельщики, российские в том числе. Иногда думалось, что здесь его любят больше, чем дома.
Нортуг по-настоящему влюбился в Россию в 2016 году, когда приехал в Тюмень на Гонку чемпионов. Тогда, на стадионе "Геолог", его готовы были разобрать на сувениры. Толпы фанатов (в большинстве - девушек) любыми способами пытались прорваться к норвежскому красавчику, а он светился от всенародной любви. Организаторы окружили Нортуга таким вниманием, что казалось: в Россию приехал сам король Норвегии. Создавалось впечатление, что Петтеру завидует даже Уле-Эйнар Бьорндален. В Тюмени восьмикратный олимпийский чемпион как будто бы находился в тени Нортуга.
Петтер разошелся настолько, что уже был готов принять российское гражданство. Именно тогда он дал то самое интервью, цитаты из которого облетели все мировые СМИ:
«
"Создать семью? Может, как раз в России, надо прикинуть… Я думаю, что моим детям будет сложно расти в Норвегии, поэтому мне надо найти другую страну для них. Кто знает, может я побегу следующую Олимпиаду под российским флагом, если Путин сделает мне хорошее предложение!"
Норвежцы в шоке, россияне ликуют, Нортуг – снова на высоте. Он прекрасно понимал, что его время в лыжных гонках подходит к концу. Но мириться и уходить в историю не собирался. К сожалению, на следующем чемпионате мира, в финском Лахти, лучшим результатом Нортуга стало пятое место в спринте. А в лыжных гонках появилась новая звезда – Устюгов. Удивительно, но даже два золота и три серебра не вскружили Сергею голову. Все выглядело так, будто Устюгов больше расстроен неудачами Нортуга, чем рад своим победам.
"Самый лучший лыжник в мире – это Петтер Нортуг. И похоже, что он мне симпатизирует!" - не скрывая улыбки сказал Сергей. И пригласил Нортуга на Югорский марафон. Тот согласился, не раздумывая. Плюс ко всему, именно в день гонки Устюгову исполнялось 25 лет. Нортуг подготовился заранее, даже привез из Норвегии подарок. "Как акт признания заслуг Сергея", - с важным видом подчеркивал Петтер.
"Подержи, чтоб не сперли!"

Перед стартом гонки Нортуг был в замешательстве. Вокруг – сотни людей, а он уже никак не успевал отнести запасные лыжи в раздевалку. Тут его взгляд выловил в толпе знакомое лицо – корреспондента РИА Новости.
- О, дружище! Подержи при себе чехол до финиша. Чтобы не сперли!
Отказать "Королю лыж" было невозможно. Довольный Нортуг выдохнул и рванул в зону старта, где место в первой линии уже занял Устюгов. Петтер хитро подмигнул Сергею, выхватил у ведущего микрофон и запел "Happy Birthday to You". Подобного не ожидал никто. Сначала воцарилось гробовое молчание, но спустя несколько секунд песню подхватил весь стадион. Гонку Устюгов выиграл, Нортуг стал вторым. Но не расстроился. А после финиша – тот самый подарок. Футболка с фразой самого норвежца.
«
"У меня есть серия футболок с цитатами, произнесенными мной после важнейших побед. И теперь у Сергея есть футболка с надписью "Who is the man?!" Ведь Устюгов и правда доказал, что он – настоящий мужик", - пояснил Петтер.
На вечеринке после гонки Нортуг отрывался по полной. Не зря его зачастую называли не только лыжным королем, но и "Королем тусовок". А еще не пропускал ни одной юбки. Не смутил Петтера даже ранний вылет в Москву. По плану – прогулка по Красной площади в компании съемочной группы федерального телеканала и корреспондента РИА Новости. Но уже по прилету в "Шереметьево" Нортуг понял: если он не поспит, то вряд ли сможет стоять на ногах. Снимать отель? Нет, слишком очевидно! Ведь можно поехать в квартиру к обычным русским болельщикам. Да, именно так он и сделал.
Когда надежда журналистов на сюжет с норвежцем уже практически угасла, Нортуг выплыл с Васильевского спуска к Храму Василия Блаженного. Выглядел вполне неплохо, опыт давал о себе знать. Да, не Артем Дзюба, но многие прохожие его узнавали. А одна супружеская пара даже попросила об автографе на… детской коляске. Вот к такому Петтер был вряд ли готов. Другие же фанаты преподнесли ему точную копию шапки Мономаха. "Королю" - царский подарок".
"Может мне победить Норвегию?"

Казалось, что после надежды на приглашение от Путина удивить чем-то Нортуг не сможет. Но тут он заявил: "Может быть, мне стоит поговорить с Еленой Вяльбе, чтобы меня взяли в сборную России, и я победил Норвегию?". И вновь норвежцы в бешенстве, русские радуются, а Нортуг – в центре внимания. Самое интересное, что подобные выплески отдавали пиаром, но произносились Петтером от души.
Для подобных манифестов он мог выбрать любую другую страну, но делал это в России. А у него дома в Норвегии на холодильнике висит постер с фотографией президента Российской Федерации. "Путин мне нравится. Мне нравится его стиль. Он кажется сильным лидером с чувством юмора", - восхищался Нортуг.
Тогдашний министр спорта Виталий Мутко тоже говорил о Петтере с теплотой: "Мы открытая страна, у нас хорошие условия для тренировок спортсменов. А Нортуг – хороший парень, без шапки бегает".
В то время как раз полыхал скандал вокруг доклада Макларена, после которого на российских спортсменов массово ополчились на Западе. В нынешние времена ни один норвежец не упустил бы шанса потоптаться на этой теме, но Нортуг вставал на сторону русских: "Мое отношение к русским спортсменам никак не изменилось, потому что обвинять человека, не имея доказательств, это неправильно. Я и сам становился жертвой политических игр. На собственном опыте понимаю, какой негативный эффект может иметь политика на спортсменов и лыжные гонки".
Забавно, но даже во время конфликта, произошедшего между Устюговым и Клебо на чемпионате мира-2019 в Зеефельде, Нортуг не стал принимать чью-то сторону. Да, он понимал, что Сергей повел себя неправильно, толкнув Йоханнеса после спринтерского полуфинала. Но публично осудить друга из России не мог. Поэтому ограничился шуточным коллажем с двумя дерущимися медведями, у одного из которых было лицо Устюгова, а у другого – Клебо.
В декабре 2018 года Нортуг официально завершил карьеру. Но связь с Россией не потерял. На его прощальной гонке, Janteloppet-2019, представительство россиян шокировало. Проводить "Петю" из большого спорта было честью для его русских друзей.
