Очки Торопченко и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Хоккей
Хоккей
 
01:42 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/nkhl-2066125441.html
Очки Торопченко и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в НХЛ
Очки Торопченко и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в НХЛ - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Очки Торопченко и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в НХЛ
"Сент-Луис Блюз" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T01:42:00+03:00
2026-01-03T01:42:00+03:00
хоккей
спорт
сент-луис
алексей торопченко
павел бучневич
оскар сундквист
сент-луис блюз
вегас голден найтс
сент-луис
спорт, сент-луис, алексей торопченко, павел бучневич, оскар сундквист, сент-луис блюз, вегас голден найтс, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сент-Луис, Алексей Торопченко, Павел Бучневич, Оскар Сундквист, Сент-Луис Блюз, Вегас Голден Найтс, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Очки Торопченко и Бучневича помогли "Сент-Луису" обыграть "Вегас" в НХЛ

"Сент-Луис" обыграл "Вегас" в матче НХЛ, Торопченко и Бучневич набрали очки

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. "Сент-Луис Блюз" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Луисе завершилась со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Алексей Торопченко (11-я минута), Джастин Фолк (26), Оскар Сундквист (27) и Брейден Шенн (59). У "Вегаса" отличились Кигэн Колесар (11), Марк Стоун (30) и Павел Дорофеев (49).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
02 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Сент-Луис
4 : 3
Вегас
10:39 • Алексей Торопченко
(Мэтью Джозеф, Оскар Сундквист)
25:39 • Джастин Фолк
(Павел Бучневич, Тайлер Такер)
26:37 • Оскар Сундквист
(Алексей Торопченко, Мэтью Джозеф)
58:27 • Брэйден Шенн
(Jimmy Snuggerud, Павел Бучневич)
10:12 • Киган Колесар
(Колтон Сиссонс, Кедан Корчак)
29:10 • Марк Стоун
(Бретт Хауден)
48:21 • Павел Дорофеев
(Braeden Bowman)
Торопченко также отдал голевую передачу на Сундквиста. На его счету стало 2 очка (1 гол + 1 передача) в 26 матчах текущего регулярного чемпионата. Его одноклубник Павел Бучневич отдал две голевые передачи и довел число очков в сезоне до 23 (7+16) в 42 матчах. Нападающий "Вегаса" Иван Барбашев очков не набрал.
"Вегас" (45 очков), потерпевший четвертое поражение подряд, занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе. "Сент-Луис" (40) располагается на шестой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Сент-Луис" дома примет "Монреаль Канадиенс" в ночь на 4 января по московскому времени, а "Вегас" в гостях сыграет с "Чикаго Блэкхокс" в ночь на 5 января.
