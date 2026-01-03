Рейтинг@Mail.ru
"Шесть спален": Нигматуллин рассказал, как провел медовый месяц на Бали
Футбол
 
09:00 03.01.2026
"Шесть спален": Нигматуллин рассказал, как провел медовый месяц на Бали
"Шесть спален": Нигматуллин рассказал, как провел медовый месяц на Бали - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Шесть спален": Нигматуллин рассказал, как провел медовый месяц на Бали
Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости рассказал, что провел свадебное путешествие на Бали на вилле с шестью спальнями. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
"Шесть спален": Нигматуллин рассказал, как провел медовый месяц на Бали

Экс-вратарь Нигматуллин рассказал, что провел медовый месяц на Бали

© Фото : Социальные сети НигматуллинаРуслан Нигматуллин и Эвелина Сынча
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости рассказал, что провел свадебное путешествие на Бали на вилле с шестью спальнями.
Экс-вратарь 25 ноября женился на модели, актрисе и телеведущей Эвелине Сынче. Нигматуллину 51 год, его новоиспеченной супруге 23 года. Для футболиста этот брак стал вторым.
"Бали - недорогой остров, даже в сравнении с тем же Пхукетом. Можно на любой кошелек подобрать. Но у нас была большая вилла с шестью спальнями, это немного другая история", - сказал Нигматуллин.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте 3 января на сайте РИА Новости.
На Бали хотят запретить краткосрочную аренду жилья через Airbnb
5 декабря 2025, 10:26
 
