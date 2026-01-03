https://ria.ru/20260103/nigmatullin--2066173207.html
Нигматуллин признался, что обижен на Карпина
2026-01-03T12:14:00+03:00
футбол
спорт
руслан нигматуллин
валерий карпин
вокруг спорта
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости рассказал, что обижен на главного тренера национальной команды Валерия Карпина из-за того, что он не присутствовал на его свадьбе.
Экс-вратарь 25 ноября женился на модели, актрисе и телеведущей Эвелине Сынче. Нигматуллину 51 год, его супруге - 23 года. Для футболиста этот брак стал вторым.
«
"Я на него обижен. По-доброму. Не смог в последний момент быть на моей свадьбе. Я был бы рад видеть их с супругой", - сказал Нигматуллин.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте на сайте РИА Новости.