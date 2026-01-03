Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
12:14 03.01.2026 (обновлено: 12:26 03.01.2026)
Нигматуллин признался, что обижен на Карпина
футбол
спорт
руслан нигматуллин
валерий карпин
вокруг спорта
спорт, руслан нигматуллин, валерий карпин, вокруг спорта
Футбол, Спорт, Руслан Нигматуллин, Валерий Карпин, Вокруг спорта
Нигматуллин признался, что обижен на Карпина

Экс-вратарь сборной России Нигматуллин признался, что обижен на Карпина

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Экс-вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин в интервью РИА Новости рассказал, что обижен на главного тренера национальной команды Валерия Карпина из-за того, что он не присутствовал на его свадьбе.
Экс-вратарь 25 ноября женился на модели, актрисе и телеведущей Эвелине Сынче. Нигматуллину 51 год, его супруге - 23 года. Для футболиста этот брак стал вторым.
"Я на него обижен. По-доброму. Не смог в последний момент быть на моей свадьбе. Я был бы рад видеть их с супругой", - сказал Нигматуллин.
Полностью интервью с Русланом Нигматуллиным читайте на сайте РИА Новости.
Нигматуллин рассказал, кто ему больше нравится из молодых футболистов
ФутболСпортРуслан НигматуллинВалерий КарпинВокруг спорта
 
