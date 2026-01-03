Рейтинг@Mail.ru
Дарья Непряева вновь не квалифицировалась в спринт на "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
14:50 03.01.2026
Дарья Непряева вновь не квалифицировалась в спринт на "Тур де Ски"
Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски"
2026
Дарья Непряева вновь не квалифицировалась в спринт на "Тур де Ски"

Дарья Непряева вновь не смогла квалифицироваться в спринт на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российская лыжница Дарья Непряева не смогла пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Непряева преодолела дистанцию 1,6 км за 4 минуты 5,35 секунды и не смогла попасть в тридцатку лучших, став 41-й.
В декабре Непряева не смогла пройти квалификацию к спринтерской гонке свободным стилем в рамках "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе. Многодневка завершится 4 января.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Савелий Коростелев.
