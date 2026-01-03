https://ria.ru/20260103/mozalev-2066172591.html
Мозалев признался, что скучает по международной арене
Мозалев признался, что скучает по международной арене
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира среди юниоров фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что спортсмены соскучились по международным турнирам, отметив, что старты в России проходят на высоком уровне.
"Очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться (на международные турниры). Конечно, соскучились. Старты в России проходят на очень высоком уровне, но хочется больше соревнований, чтобы были и наши турниры, и международные. Темп будет поактивнее, будем все время в тонусе", - сказал Мозалев.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.