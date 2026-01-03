Рейтинг@Mail.ru
Мозалев признался, что скучает по международной арене - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:13 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/mozalev-2066172591.html
Мозалев признался, что скучает по международной арене
Мозалев признался, что скучает по международной арене - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Мозалев признался, что скучает по международной арене
Чемпион мира среди юниоров фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что спортсмены соскучились по международным турнирам, отметив, что старты в России... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T12:13:00+03:00
2026-01-03T12:13:00+03:00
фигурное катание
спорт
андрей мозалев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985372678_0:0:2527:1422_1920x0_80_0_0_b3e87c8ba132bfcc37a0585f09c4fa14.jpg
https://ria.ru/20251225/plyuschenko-2064629233.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985372678_282:0:2527:1684_1920x0_80_0_0_be269801c6974fc3036458fa8cfb6d10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей мозалев
Фигурное катание, Спорт, Андрей Мозалев
Мозалев признался, что скучает по международной арене

Мозалев: старты в России на высоком уровне, но скучаем по международной арене

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАндрей Мозалев
Андрей Мозалев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира среди юниоров фигурист Андрей Мозалев заявил РИА Новости, что спортсмены соскучились по международным турнирам, отметив, что старты в России проходят на высоком уровне.
«
"Очень надеюсь, что после Олимпиады мы будем потихоньку возвращаться (на международные турниры). Конечно, соскучились. Старты в России проходят на очень высоком уровне, но хочется больше соревнований, чтобы были и наши турниры, и международные. Темп будет поактивнее, будем все время в тонусе", - сказал Мозалев.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. Этой рекомендации уже последовал ряд международных федераций. Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.
Евгений Плющенко, Аделия Петросян и Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
"Тебе не надоело?" Плющенко — откровенно о Костылевой, Трусовой и Петросян
25 декабря 2025, 15:25
 
Фигурное катаниеСпортАндрей Мозалев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала