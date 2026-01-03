Рейтинг@Mail.ru
Клебо и Йоэнсуу выиграли спринт классическим стилем на "Тур де Ски"
Лыжные гонки
 
19:47 03.01.2026
Клебо и Йоэнсуу выиграли спринт классическим стилем на "Тур де Ски"
Клебо и Йоэнсуу выиграли спринт классическим стилем на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Клебо и Йоэнсуу выиграли спринт классическим стилем на "Тур де Ски"
Норвежец Йоханнес Клебо и финка Ясми Йоэнсуу стали победителями спринтерских гонок классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
лыжные гонки
спортивный арбитражный суд (cas)
дарья непряева
савелий коростелев
тур де ски
https://ria.ru/20260103/nortug-2065769537.html
Лыжные гонки, Спортивный арбитражный суд (CAS), Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Тур де Ски

Клебо и Йоэнсуу выиграли спринт классическим стилем на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Норвежец Йоханнес Клебо и финка Ясми Йоэнсуу стали победителями спринтерских гонок классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Клебо преодолел дистанцию за 3 минуты 21,3 секунды. Второе место занял француз Жюль Шаппа (отставание - +3,11 секунды), третьим стал швед Антон Гран (+3,14).
Йоэнсуу выиграла женский спринт с результатом 3 минуты 45,75 секунды. Второй финишировала швейцарка Надин Фендрих (+0,44), тройку замкнула шведка Йоханна Хагстрём (+1,94).
Россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев выбыли из борьбы на стадии квалификации.
Данная гонка идет в зачет пятого этапа Кубка мира. Многодневка завершится 4 января гонками на 10 км свободным стилем. Перед заключительным днем в мужском общем зачете лидирует Клебо (1 час 21 минута 48 секунд), в женском - американка Джессика Диггинс (1:34.12). Коростелев занимает в мужском зачете 13-е место (+3.02). Непряева располагается на 16-й позиции (+4 минуты).
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Непряева и Коростелев.
Норвежский лыжник Петтер Нортуг - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Ждал, когда позовет Путин. Последний норвежец, который любил русских
