Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски"

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.

"Тур де Ски" завершится 4 января. В декабре Коростелев не смог пройти квалификацию в спринт свободным стилем на "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.