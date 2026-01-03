Рейтинг@Mail.ru
Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
15:22 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/korostelev-2066205221.html
Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски"
Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски" - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски"
Российский лыжник Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T15:22:00+03:00
2026-01-03T15:22:00+03:00
лыжные гонки
савелий коростелев
дарья непряева
спорт
тур де франс
тур де ски
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_176d107b8fac0a79f15931d4859b7257.jpg
https://ria.ru/20260103/nepryaeva-2066201028.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009643891_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_506145aa28af9cb12fe6b7f021661d01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
савелий коростелев, дарья непряева, спорт, тур де франс, тур де ски
Лыжные гонки, Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Спорт, Тур де Франс, Тур де Ски
Коростелеву не хватило 0,1 секунды, чтобы попасть в спринт на "Тур де Ски"

Коростелеву не хватило десятой секунды для участия в спринте на "Тур де Ски"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСавелий Коростелев
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Российский лыжник Савелий Коростелев не смог пройти квалификацию для участия в спринтерской гонке классическим стилем в рамках многодневки "Тур де Ски" в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Коростелев преодолел дистанцию 1,6 км за 3 минуты 25,64 секунды и не смог попасть в тридцатку лучших. Он стал 31-м отстав от 30-й позиции на 0,12 секунды.
"Тур де Ски" завершится 4 января. В декабре Коростелев не смог пройти квалификацию в спринт свободным стилем на "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе.
В октябре Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Из российских лыжников право участвовать в международных соревнованиях пока получили только Дарья Непряева и Коростелев.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Дарья Непряева вновь не квалифицировалась в спринт на "Тур де Ски"
Вчера, 14:50
 
Лыжные гонкиСавелий КоростелевДарья НепряеваСпортТур де ФрансТур де Ски
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Вашингтон
    Чикаго
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сан-Хосе
    Тампа-Бэй
    3
    7
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Монреаль
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Эдмонтон
    Филадельфия
    2
    5
  • Хоккей
    Перерыв
    Лос-Анджелес
    Миннесота
    1
    1
  • Хоккей
    04.01 06:00
    Ванкувер
    Бостон
  • Хоккей
    Завершен
    Нью-Джерси
    Юта
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Баффало
    5
    1
  • Хоккей
    04.01 22:00
    Даллас
    Монреаль
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала