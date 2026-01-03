Такого рекорда нет даже у Овечкина. Панарин разбил лучший клуб Америки!

"Рейнджерс" обыграли "Флориду" в матче "Зимней классики" НХЛ. Артемий Панарин повторил редкий рекорд лиги, а голкипер действующих чемпионов Сергей Бобровский снова потерпел поражение во встрече под открытым небом.

Спорный эксперимент американцев

Игры под открытым небом в Национальной хоккейной лиге всегда были отличительной чертой едва ли не каждого сезона последних десятков лет. НХЛ регулярно проводит матчи в рамках стадионных серий, "Классики наследия" и, конечно же, "Зимней классики", которая является доброй традицией для первых дней нового календарного года. Первый полноценный опыт проведения хоккейных баталий на площадках под открытым небом лига попробовала еще в далеком 1991-м, когда "Лос-Анджелес Кингз" и "Нью-Йорк Рейнджерс" встретились в Лас-Вегасе в рамках товарищеской игры, а в 2003-м повторила эту попытку матчем между "Эдмонтон Ойлерз" и "Монреаль Канадиенс" в рамках "Классики наследия". Эта идея так понравилась хоккейной общественности, что НХЛ взяла эту практику на постоянное вооружение и с сезона-2007/08 регулярно организует подобные мероприятия.

Благодаря матчам на бейсбольных стадионах и аренах для американского футбола лига достигает мощных показателей посещаемости, однако с каждым годом требования и запросы со стороны зрителей становятся все выше, потому для того, чтобы угодить аудитории, приходится идти на эксперименты.

В этом году НХЛ пошла на не самый очевидный шаг и впервые в своей истории бросила взгляд в сторону Флориды. Никогда ранее в этом американском штате хоккейные матчи под открытым небом не проводились, что легко объяснимо элементарными погодными условиями. Однако в этом сезоне лига пошла на риск, делая акцент на том, что Флорида за последние несколько лет стала самым успешным регионом в НХЛ: клуб из этого штата играл в финале Кубка Стэнли в шести последних сезонах подряд. В итоге "Зимнюю классику" лига решила провести в Майами, чтобы чемпион последних двух сезонов "Флорида Пантерз" впервые в своей истории сыграл под открытым небом, а на февраль запланировала матч "Классики наследия" в Тампе для местных "Лайтнинг".

Сегодняшняя встреча "Зимней классики" состоялась на бейсбольном стадионе "Лоан Депот парк" — домашней арене клуба Главной бейсбольной лиги "Майами Марлинс". Ради достижения высоких показателей посещаемости НХЛ предусмотрительно выбрала для "Флориды" в качестве соперника "Нью-Йорк Рейнджерс". У "синерубашечников" имеется мощная фан-база — особенно во Флориде. Как оказалось в итоге, данная затея лиги оправдалась: на матче был зафиксирован практически аншлаг, игру посетили 36153 зрителя.

© Getty Images / Tomas Diniz Santos Матч Зимней классики НХЛ © Getty Images / Tomas Diniz Santos Матч Зимней классики НХЛ

Что касается климатических условий, то организаторам матча пришлось сделать большой объем работы. В день матча температура воздуха в Майами была около 20 градусов тепла. Во избежание серьезных проблем с качеством льда при столь теплой погоде лига разрешила отойти от своих же стандартов и позволила увеличить толщину ледового покрытия. Организаторы также задействовали несколько холодильных машин.

Арена "Лоан Депот парк" имеет свою особенность в виде раздвижной крыши. На протяжении всего времени подготовки ледовой площадки, а также тренировочных раскаток и разминок за день до матча и непосредственно перед игрой крыша и фасадные "окна" на стадионе были закрыты. Их открыли непосредственно перед началом встречи для проведения торжественных мероприятий, которые включали в себя в том числе применение пиротехники. Организаторы были готовы закрыть крышу во время матча в случае, если бы температура воздуха оказалась слишком высокой для поддержания ледового покрытия площадки. Этого в итоге не потребовалось, а для создания зимней атмосферы по всей арене перед началом матча, во время перерывов и после игры запускали искусственный снегопад.

Панарин вошел в историю!

Подобные матчи являются в первую очередь шоу. Чтобы соответствовать этому, обе команды приехали на игру по-особенному. Хоккеисты "Флориды", например, решили подчеркнуть свой статус хозяев и сильнейшего клуба последних сезонов НХЛ и прибыли на матч на дорогих спорткарах. В числе прибывших были в том числе и Александр Барков с Мэттью Ткачуком: капитан "Пантерз" и один из лидеров команды находятся в списке травмированных и продолжают восстановление, но на "Зимнюю классику" приехали вместе со всей командой, попутно покуривая сигары.

На матче был и Дмитрий Куликов. Российский защитник "Пантерз" вернется в строй не раньше марта. Во время предматчевой разминки он находился у бортика и в шутку просил у игроков "Флориды" подарить ему шайбу, спародировав таким образом хоккейных болельщиков, которые перед каждым матчем просят у хоккеистов то шайбы, то клюшки, то иные подарки.

Хоккеисты "Рейнджерс" прибыли на игру на клубном автобусе без излишнего пафоса, но придерживались стиля "олл уайт".

© Фото : x.com/nhl Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков (слева), Артемий Панарин и Игорь Шестеркин (по центру) © Фото : x.com/nhl Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Владислав Гавриков (слева), Артемий Панарин и Игорь Шестеркин (по центру)

Непосредственно по ходу матча команды также устроили шоу и провели результативную встречу. "Флорида" владела небольшим преимуществом в дебюте и в стартовом отрезке имела две попытки игры в большинстве, но не реализовала ни одной. "Рейнджерс" же, включившись в моменте, использовали свой первый шанс в формате "5 на 4": Мика Зибанежад после быстрой комбинации с участием Артемия Панарина и Алексиса Лафренье "расстрелял" ворота Сергея Бобровского, который провел свой первый матч под открытым небом спустя 14 лет. В 2012-м Бобровский в игре "Зимней классики" также встречался с "Рейнджерс", но защищал цвета "Филадельфии Флайерз".

Буквально через минуту после этого гола ворота российского голкипера "Пантерз" были поражены вновь. Панарин сделал наброс от синей линии и шайба, чуть коснувшись форварда "Флориды" Картера Верхаге, влетела в сетку.

В самом начале второго периода "пантеры" оказались в затруднительном положении. Зибанежад менее чем через минуту после вбрасывания оформил дубль, и Бобровский пропустил третью шайбу после семи бросков в створ за матч. Шансы вернуться в игру у "Флориды" появились лишь в заключительной 20-минутке, когда в начале третьего периода Сэм Райнхарт лишил Игоря Шестеркина возможности оформить "сухарь" и реализовал большинство. "Пантерз" с каждой атакой наращивали свой потенциал и создавали все больше опасности у чужих ворот, но Шестеркин играл надежно и совершал эффектные спасения. Игорь был настолько крут, что второй раз игроки "Флориды" смогли забить ему лишь с нарушением правил: все тот же Райнхарт по-футбольному коньком загнал шайбу в сетку, но арбитры этот гол не засчитали.

© Getty Images / Tomas Diniz Santos Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин © Getty Images / Tomas Diniz Santos Голкипер "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин

Зато у "Рейнджерс" с реализацией моментов все было великолепно. В конце матча Артемий Панарин использовал еще одну попытку большинства и набрал третье очко за матч (2+1). Благодаря этому россиянин достиг отметки в 7 баллов (3 гола и 4 передачи) за карьеру в чемпионатах НХЛ в четырех играх под открытым небом. Таким образом, Панарин повторил рекорд лиги и по этому показателю сравнялся с Джонатаном Тейвзом, Хенриком Зеттербергом и Джеймсом ван Римсдайком. Александр Овечкин, для сравнения, за всю свою богатую карьеру набрал 3 очка (2+1) в трех матчах под открытым небом. Кроме того, Панарин вошел в историю как второй игрок лиги, отличившийся победным голом минимум в двух матчах НХЛ под открытым небом: в феврале 2024 года он стал автором заброшенной шайбы в овертайме дерби против "Айлендерс" в стадионной серии.

Жирную точку в сегодняшней игре поставил Зибанежад: шведский форвард незадолго до финальной сирены поразил пустые ворота и стал первым игроком в истории лиги, кому удалось оформить хет-трик в матче под открытым небом. Зибанежад, к слову, в принципе поучаствовал во всех голах "Рейнджерс" в игре с "Флоридой".