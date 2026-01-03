Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Флориду"

Встреча состоялась в рамках "Зимней классики" в Майами на бейсбольном стадионе "Лоан Депот парк", который является домашней ареной клуба Главной бейсбольной лиги "Майами Марлинс", и завершилась победой "Рейнджерс" со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). В составе "синерубашечников" хет-трик оформил Мика Зибанежад (16-я, 21-я и 59-я минуты) и дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин (17, 53). У "Флориды" автором гола стал Сэм Райнхарт (43).

Артемий Панарин также отличился голевой передачей и был признан второй звездой матча. Россиянин в своей карьере в чемпионатах НХЛ достиг отметки в 7 очков (3 гола и 4 передачи) в четырех матчах под открытым небом и повторил рекорд результативности лиги. До Панарина по 7 очков в играх под открытым небом в истории НХЛ набрали Джонатан Тейвз, Хенрик Зеттерберг и Джеймс ван Римсдайк.