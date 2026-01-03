https://ria.ru/20260103/khokkey-2066135505.html
Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Флориду"
Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" обыграть "Флориду"
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три очка Панарина помогли "Рейнджерс" одолеть "Флориду" в игре "Зимней классики"
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Флориду Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча состоялась в рамках "Зимней классики" в Майами на бейсбольном стадионе "Лоан Депот парк", который является домашней ареной клуба Главной бейсбольной лиги "Майами Марлинс", и завершилась победой "Рейнджерс" со счетом 5:1 (2:0, 1:0, 2:1). В составе "синерубашечников" хет-трик оформил Мика Зибанежад (16-я, 21-я и 59-я минуты) и дублем отметился российский нападающий Артемий Панарин (17, 53). У "Флориды" автором гола стал Сэм Райнхарт (43).
Артемий Панарин также отличился голевой передачей и был признан второй звездой матча. Россиянин в своей карьере в чемпионатах НХЛ достиг отметки в 7 очков (3 гола и 4 передачи) в четырех матчах под открытым небом и повторил рекорд результативности лиги. До Панарина по 7 очков в играх под открытым небом в истории НХЛ набрали Джонатан Тейвз, Хенрик Зеттерберг и Джеймс ван Римсдайк.
Голкипер "Рейнджерс" Игорь Шестеркин отразил 36 бросков из 37. Вратарь "Пантерз" Сергей Бобровский совершил 15 спасений после 19 бросков.
Встречу посетили 36153 зрителя.
"Рейнджерс" прервали трехматчевую серию поражений в чемпионате НХЛ. "Флорида" потерпела третье поражение в последних четырех матчах.