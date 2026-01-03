Сборная США вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная США проиграла команде Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет).

Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой финнов в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе победителей шайбы в основное время матча забросили Хейкки Руохонен (25-я минута), Лео Туува (53) и Йоона Саарелайнен (54). Автором победного гола в овертайме стал Артту Вялиля (63). У американцев отличились Коул Хатсон (21), Коул Айзерман (31) и Райкер Ли (59).

Сборная Финляндии стала третьим полуфиналистом текущего розыгрыша молодежного чемпионата мира. Ранее четвертьфинальную стадию турнира преодолели команды Швеции и Чехии. Хозяева первенства американцы выбыли из розыгрыша и лишились возможности защитить чемпионский титул. Сборная США выигрывала золотые медали молодежного чемпионата мира в 2024 и 2025 годах.