Рейтинг@Mail.ru
Сборная США вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
04:47 03.01.2026
https://ria.ru/20260103/khokkey-2066131609.html
Сборная США вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная США вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Сборная США вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею
Сборная США проиграла команде Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет). РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T04:47:00+03:00
2026-01-03T04:47:00+03:00
хоккей
молодежный чемпионат мира по хоккею
международная федерация хоккея (iihf)
сша
финляндия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066131262_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71c1eba4696254f72c52b2b029bf7d95.jpg
https://ria.ru/20260103/khokkey-2066129315.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/03/2066131262_81:0:2812:2048_1920x0_80_0_0_22bebec4d92839caa4b44a3a78354718.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
молодежный чемпионат мира по хоккею, международная федерация хоккея (iihf), сша, финляндия
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF), США, Финляндия
Сборная США вылетела с домашнего молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США проиграла Финляндии и выбыла с домашнего молодежного чемпионата мира

© Getty Images / David BerdingЭпизод матча США - Финляндия на молодежном чемпионате мира
Эпизод матча США - Финляндия на молодежном чемпионате мира - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
© Getty Images / David Berding
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная США проиграла команде Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет).
Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась победой финнов в овертайме со счетом 4:3 (0:0, 1:2, 2:1, 1:0). В составе победителей шайбы в основное время матча забросили Хейкки Руохонен (25-я минута), Лео Туува (53) и Йоона Саарелайнен (54). Автором победного гола в овертайме стал Артту Вялиля (63). У американцев отличились Коул Хатсон (21), Коул Айзерман (31) и Райкер Ли (59).
Сборная Финляндии стала третьим полуфиналистом текущего розыгрыша молодежного чемпионата мира. Ранее четвертьфинальную стадию турнира преодолели команды Швеции и Чехии. Хозяева первенства американцы выбыли из розыгрыша и лишились возможности защитить чемпионский титул. Сборная США выигрывала золотые медали молодежного чемпионата мира в 2024 и 2025 годах.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Эпизод матча Чехия - Швейцария на молодежном чемпионате мира - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира
03:13
 
ХоккейМолодежный чемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)СШАФинляндия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Милан
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Спортинг
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Тулуза
    Ланс
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Райо Вальекано
    Хетафе
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вегас
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Флорида
    Рейнджерс
    1
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Анахайм
    Миннесота
    2
    5
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала