Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США.

Встреча прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась со счетом 6:2 (0:1, 4:1, 2:0) в пользу чехов. В составе победителей шайбы забросили Томаш Галвас (21-я минута), Самуэль Дранчак (31), Адам Иржичек (32), Петр Сикора (36), Иржи Клима (51) и Якуб Фибигр (58). У швейцарцев авторами голов стали Леон Муггли (4) и Ямиро Ребер (27).

Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом текущего розыгрыша молодежного чемпионата мира. Ранее четвертьфинальную стадию турнира преодолела команда Швеции.