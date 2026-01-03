Рейтинг@Mail.ru
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
03:13 03.01.2026
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира
Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
молодежный чемпионат мира по хоккею, международная федерация хоккея (iihf), чехия, швейцария
Хоккей, Молодежный чемпионат мира по хоккею, Международная федерация хоккея (IIHF), Чехия, Швейцария
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира

Сборная Чехии по хоккею обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал МЧМ

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США.
Встреча прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась со счетом 6:2 (0:1, 4:1, 2:0) в пользу чехов. В составе победителей шайбы забросили Томаш Галвас (21-я минута), Самуэль Дранчак (31), Адам Иржичек (32), Петр Сикора (36), Иржи Клима (51) и Якуб Фибигр (58). У швейцарцев авторами голов стали Леон Муггли (4) и Ямиро Ребер (27).
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом текущего розыгрыша молодежного чемпионата мира. Ранее четвертьфинальную стадию турнира преодолела команда Швеции.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
Шайба - РИА Новости, 1920, 03.01.2026
Сборная Швеции стала первым полуфиналистом МЧМ по хоккею
ХоккейМолодежный чемпионат мира по хоккеюМеждународная федерация хоккея (IIHF)ЧехияШвейцария
 
