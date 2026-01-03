https://ria.ru/20260103/khokkey-2066129315.html
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира
Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом молодежного чемпионата мира
Сборная Чехии по хоккею обыграла швейцарцев и вышла в полуфинал МЧМ
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Чехии обыграла команду Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США.
Встреча прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась со счетом 6:2 (0:1, 4:1, 2:0) в пользу чехов. В составе победителей шайбы забросили Томаш Галвас (21-я минута), Самуэль Дранчак (31), Адам Иржичек (32), Петр Сикора (36), Иржи Клима (51) и Якуб Фибигр (58). У швейцарцев авторами голов стали Леон Муггли (4) и Ямиро Ребер (27).
Сборная Чехии стала вторым полуфиналистом текущего розыгрыша молодежного чемпионата мира. Ранее четвертьфинальную стадию турнира преодолела команда Швеции.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.