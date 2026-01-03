Сборная Швеции стала первым полуфиналистом МЧМ по хоккею

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Латвии в первом четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США.
Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась со счетом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) в пользу шведов. В составе победителей дубль оформил Антон Фронделль (1-я и 42-я минуты), по шайбе забросили Джек Берглунд (17), Саша Бумедьен (35), Феликс Карелль (36) и Лео Сахлин Валлениус (56). У сборной Латвии отличились Кристерс Ансонс (14), Карлис Флюгинс (44) и Оливерс Мурниекс (59).
Сборная Швеции вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира в пятый раз подряд.
Полуфинальные пары распределятся в зависимости от рейтинга команд. Полуфиналист с наивысшим номером посева сыграет с соперником с самым низким. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.