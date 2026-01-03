Рейтинг@Mail.ru
Сборная Швеции стала первым полуфиналистом МЧМ по хоккею
Хоккей
 
00:41 03.01.2026
Сборная Швеции стала первым полуфиналистом МЧМ по хоккею
Сборная Швеции стала первым полуфиналистом МЧМ по хоккею
Сборная Швеции обыграла команду Латвии в первом четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
швеция
латвия
сша
спорт, швеция, латвия, сша, международная федерация хоккея (iihf), молодежный чемпионат мира по хоккею
Хоккей, Спорт, Швеция, Латвия, США, Международная федерация хоккея (IIHF), Молодежный чемпионат мира по хоккею
Сборная Швеции стала первым полуфиналистом МЧМ по хоккею

Сборная Швеции по хоккею стала первым полуфиналистом молодежного чемпионата мира

Шайба. Архивное фото
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Швеции обыграла команду Латвии в первом четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет), который проходит в США.
Встреча прошла в Сент-Поле (штат Миннесота) и завершилась со счетом 6:3 (2:1, 2:0, 2:2) в пользу шведов. В составе победителей дубль оформил Антон Фронделль (1-я и 42-я минуты), по шайбе забросили Джек Берглунд (17), Саша Бумедьен (35), Феликс Карелль (36) и Лео Сахлин Валлениус (56). У сборной Латвии отличились Кристерс Ансонс (14), Карлис Флюгинс (44) и Оливерс Мурниекс (59).
Сборная Швеции вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира в пятый раз подряд.
Полуфинальные пары распределятся в зависимости от рейтинга команд. Полуфиналист с наивысшим номером посева сыграет с соперником с самым низким. Молодежный чемпионат мира завершится 5 января.
В матче за сохранение прописки в элитном дивизионе сборная Германии обыграла команду Дании со счетом 8:4 (2:1, 2:2, 4:1).
Совет Международной федерации хоккея (IIHF) в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.
