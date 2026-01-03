Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок

«

"Конечно, взвешивания должны быть у всех, потому что лишние, допустим, 200–300 граммов могут привести к раскоординации тела в прыжке. Поэтому каждый сам следит за своим питанием. Самое главное - правильно распределить свое меню в течение дня: не так, чтобы голодать или переедать, а чтобы была энергия на тренировках. Я тоже склоняюсь к тому, что взвешивания нужны, без этого никуда", - сказала Хуснутдинова.