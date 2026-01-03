https://ria.ru/20260103/katanie-2066202724.html
Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок
Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок - РИА Новости Спорт, 03.01.2026
Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок
Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что взвешивания в ее виде спорта необходимы, но она не ограничивает себя в сладком. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026-01-03T15:04:00+03:00
2026-01-03T15:04:00+03:00
2026-01-03T15:10:00+03:00
фигурное катание
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053795242_0:485:2776:2047_1920x0_80_0_0_36b2b48bcb3e9f5f432b37f2afb0818c.jpg
https://ria.ru/20260102/figurka-2066058151.html
https://ria.ru/20260103/kostomarov-2065768514.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053795242_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_41f232132ce9b30f2d5b4ce00a6a3a62.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок
Хуснутдинова считает, что регулярные взвешивания для фигуристок необходимы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что взвешивания в ее виде спорта необходимы, но она не ограничивает себя в сладком.
Хуснутдиновой 16 лет, в августе она присоединилась к команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«
"Конечно, взвешивания должны быть у всех, потому что лишние, допустим, 200–300 граммов могут привести к раскоординации тела в прыжке. Поэтому каждый сам следит за своим питанием. Самое главное - правильно распределить свое меню в течение дня: не так, чтобы голодать или переедать, а чтобы была энергия на тренировках. Я тоже склоняюсь к тому, что взвешивания нужны, без этого никуда", - сказала Хуснутдинова.
«
"Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы, нужно есть нормально, в разумном размере. И сладкое тоже можно вписывать в рацион. Поэтому у меня нет каких-то читмилов: я могу и в обычный тренировочный день что-то себе позволить, просто в меру", - отметила фигуристка.
На прошедшем в декабре чемпионате России спортсменка заняла шестое место.
Полностью интервью с Диной Хуснутдиновой читайте в воскресенье на сайте РИА Новости.