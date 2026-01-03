Рейтинг@Mail.ru
Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок
Фигурное катание
 
15:04 03.01.2026
Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок
Хуснутдинова рассказала, что думает о взвешиваниях для фигуристок
Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что взвешивания в ее виде спорта необходимы, но она не ограничивает себя в сладком. РИА Новости Спорт, 03.01.2026
2026
Новости
спорт
Фигурное катание, Спорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Фигуристка Дина Хуснутдинова рассказала в интервью РИА Новости, что взвешивания в ее виде спорта необходимы, но она не ограничивает себя в сладком.
Хуснутдиновой 16 лет, в августе она присоединилась к команде заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
«
"Конечно, взвешивания должны быть у всех, потому что лишние, допустим, 200–300 граммов могут привести к раскоординации тела в прыжке. Поэтому каждый сам следит за своим питанием. Самое главное - правильно распределить свое меню в течение дня: не так, чтобы голодать или переедать, а чтобы была энергия на тренировках. Я тоже склоняюсь к тому, что взвешивания нужны, без этого никуда", - сказала Хуснутдинова.
«
"Нет такого, чтобы я в чем-то себе отказывала. Конечно, я не буду есть торт на ночь, чипсы, нужно есть нормально, в разумном размере. И сладкое тоже можно вписывать в рацион. Поэтому у меня нет каких-то читмилов: я могу и в обычный тренировочный день что-то себе позволить, просто в меру", - отметила фигуристка.
На прошедшем в декабре чемпионате России спортсменка заняла шестое место.
Полностью интервью с Диной Хуснутдиновой читайте в воскресенье на сайте РИА Новости.
Фигурное катаниеСпорт
 
Матч-центр
 
Версия 2023.1 Beta
