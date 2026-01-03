https://ria.ru/20260103/kanada-2066163498.html
Канадские хоккеисты за полчаса разгромили словаков в четвертьфинале МЧМ
Канадские хоккеисты за полчаса разгромили словаков в четвертьфинале МЧМ
Сборная Канады разгромила команду Словакии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет и вышла в следующую... РИА Новости Спорт, 03.01.2026
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Сборная Канады разгромила команду Словакии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 20 лет и вышла в следующую стадию турнира.
Встреча прошла в Миннеаполисе (штат Миннесота) и завершилась победой канадцев со счетом 7:1 (5:0, 2:1, 0:0). В составе победителей шайбы забросили Коул Решни (14-я минута), Тидж Игинла (15), Майкл Миса (17), Сэм О'Райли (18), Брэди Мартин (20), Портер Мартон (30) и Коул Бодуан (31). Гол словаков на счету Яна Хована (37).
Сборная Канады стала последним полуфиналистом текущего розыгрыша молодежного чемпионата мира. Ранее четвертьфинальную стадию турнира преодолели команды Швеции, Чехии и Финляндии. Хозяева первенства американцы проиграли финнам в четвертьфинале и лишились возможности защитить чемпионский титул.
В полуфинале 5 января канадцы встретятся с чехами, а финны - со шведами.
Совет Международной федерации хоккея (IIHF)
в конце февраля 2022 года отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок из-за ситуации на Украине.